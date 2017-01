22 giờ hôm nay, TRỰC TIẾP Stoke - M.U

So với các đại gia khác, M.U đang có một hoàn cảnh cực kỳ thuận lợi. Trận đấu quan trọng gần nhất phải đến cuối tháng 2 mới diễn ra, đó là derby Manchester. Trong khi đó, các đội xếp trên đều phải đối đầu trực tiếp nên nếu cứ giữ phong độ 16 trận bất bại hiện nay, "Quỷ đỏ" sẽ chiếm một lợi thế đặc biệt trong phần còn lại của mùa giải trên các đấu trường mà họ tham gia.

Vì lẽ đó, giới quan sát cho rằng trận lượt về trước Stoke không thể giống trận lượt đi, thời điểm mà M.U còn chưa biết mình là ai, đá kiểu gì. Đó là trận đấu mà họ sút đến 24 lần nhưng chỉ ghi 1 bàn thắng trước khi Joe Allen gỡ hòa những phút cuối. Giờ thì hiệu suất chuyển hóa cơ hội của M.U đã thay đổi đáng kể với sự đa dạng từ lối chơi cho đến nhân sự trên sân.

Tất nhiên, Stoke hiện nay không hề kém so với trận lượt đi. Đội bóng của Mark Hughes đang đứng thứ 9 trên bảng xếp hạng sau 2 trận thắng liên tiếp gần nhất. Hơn nữa, họ đã không thua M.U trong 3 lần tiếp đón đối thủ gần nhất, một con số rất ấn tượng mà đâu phải đội nào cũng làm được.

Vấn đề của Stoke là họ thường xuyên thua đậm các đội mạnh. Ngoài trận hòa với Man.United thì các trận đá với những đội thuộc tốp 6, trận ít nhất Stoke cũng để thủng lưới 3 bàn. Họ thua rất nhanh, thua toàn diện. Đó là lý do mà người ta tin rằng 1 điểm có được ở Old Trafford chẳng qua là vì lúc đó M.U quá kém so với chính mình.

Với một đội hình lành lặn, M.U sẽ tiếp tục đưa ra sân đội hình đang vào phom và sẽ chơi thiên về tấn công trong bối cảnh mà Stoke thiếu vắng các cầu thủ ở tuyến trên như Diouf, Bony, Butland trong khi Krkic thì không còn hứng thú chơi bóng ở Anh, đang đòi ra đi. HLV Mourinho không thể không biết đến khả năng chịu áp lực kém của Stoke nên ông sẽ tập trung đánh phủ đầu trong hiệp một để tìm bàn thắng sớm. Thế nên, nhiều khả năng Mkhitaryan và Mata sẽ cùng ra sân đề hợp với Martial, Ibrahimovic hình thành tứ giác tấn công.

Bàn gỡ hòa của Ibra ở trận đấu với Liverpool vừa qua cho thấy đội chủ sân Old Trafford đã trở thành đội bóng không thể ngăn cản nếu như họ quyết tâm làm điều gì đó. Sự linh hoạt về cách chơi vốn là điểm mạnh của Mourinho đã trở lại khá trọn vẹn. Bên cạnh đó, trong một hoàn cảnh cũng không đến mức khó khăn, Stoke cũng chẵng việc gì phải căng sức đá với M.U. Diễn biến của trận đấu này sẽ khó hấp dẫn nếu như "Quỷ đỏ" có bàn thắng sớm.

