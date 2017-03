AFC hoãn trận CHDCND Triều Tiên gặp Malaysia ở vòng loại Asian Cup

Trước thông báo này, LĐBĐ Malaysia (FAM) tuyên bố không cử đội tuyển đến Bình Nhưỡng vì lý do an toàn, do căng thẳng ngoại giao gần đây giữa Malaysia và CHDCND Triều Tiên.

FAM đề nghị chuyển trận đấu này sang một địa điểm trung lập. Tuy nhiên, sau khi xem xét mọi diễn biến hiện nay vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt, AFC đã ra quyết định hoãn luôn trận đấu.

tin liên quan Tuyển Malaysia không đến CHDCND Triều Tiên thi đấu vòng loại Asian Cup Căng thẳng ngoại giao giữa Malaysia và CHDCND Triều Tiên thời gian gần đây, giờ ảnh hưởng luôn tới các trận vòng loại Asian Cup 2019 khi 2 đội tuyển nước này nằm cùng bảng B.

Tuy ra quyết định hoãn trận đấu, nhưng AFC cũng không nói rõ khi nào trận đấu này sẽ diễn ra lại và địa điểm là ở đâu. Trong khi đó, cũng xuất hiện tin đồn nếu trường hợp căng thẳng ngoại giao vẫn không giảm, có nhiều khả năng AFC cũng loại luôn tuyển CHDCND Triều Tiên ra khỏi vòng loại Asian Cup 2019.

Việc hoãn trận đấu này gây ảnh hưởng tới quá trình chuẩn bị của tuyển Malaysia vì phải đến tháng 6 họ mới trở lại thi đấu đợt trận thứ 2 vòng loại Asian Cup 2019.

Giang Lao