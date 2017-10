Neymar bị đuổi, Cavani cứu PSG thoát thua ở trận 'siêu kinh điển' bóng đá Pháp

Bất chấp việc CĐV của PSG bị cấm đến sân, CĐV của Marseille đã ít nhiều hâm nóng cuộc đấu "siêu kinh điển" bằng màn sử dụng đá và chai tấn công cảnh sát trước trận đấu. Theo thông báo ban đầu, vụ đối đầu dẫn đến 4 người bị thương (trong đó có 3 cảnh sát) và 13 người bị bắt giữ.

Cảnh sát địa phương cho hay một chiếc xe mang biển số Paris cũng bị CĐV quá khích của Marseille ném đá. Cảnh sát đã buộc phải dùng đạn hơi cay và biện pháp mạnh để trấn áp sự quá khích của CĐV nhà. Sau đó, “chảo lửa” Velodrome cũng được “đun nóng” khi CĐV chào đón 2 đội ra sân bằng pháo sáng và vài tiếng nổ trên khán đài.

Trận đấu sớm thu hút sự quan tâm của người hâm mộ khi PSG tung ra sân cặp đôi tấn công đắt giá nhất thế giới là Neymar và Kylian Mbappe. Tuy nhiên, nếu như Neymar được ví như "nhân vật phản diện" thì tài năng 18 tuổi Mbappe gần như mất hút trong suốt trận đấu. Marseille nhập cuộc khá suôn sẻ với pha ghi bàn mở tỷ số của Luiz Gustavo ở phút 16. Đó là một tình huống sút xa đẹp mắt từ khoảng hơn 30 m của tiền vệ người Brazil khiến thủ thành Alphonse Areola của PSG bất lực.

Dẫu vậy, niềm vui của đội chủ nhà không kéo dài lâu khi Neymar lên tiếng với pha lập công ở phút 33. Cầu thủ đắt giá nhất thế giới có tình huống phối hợp ăn ý với Cavani trong vòng cấm trước khi tung cú sút chìm chân trái đem về bàn gỡ cho đội bóng thủ đô Paris. Đó cũng là bàn thắng thứ 10 trong 11 trận của Neymar trong màu áo PSG kể từ khi gia nhập hồi mùa hè vừa qua với giá kỷ lục 222 triệu euro.

Cả hai đội đều nỗ lực tấn công trong hiệp 2 với khát khao muốn thắng trận “siêu kinh điển”. Và một lần nữa, Marseille lại vươn lên dẫn trước sau sai lầm của hàng thủ PSG ở phút 78. Người lập công là Florian Thauvin với một pha chạy cắt mặt sút nối từ đường căng ngang của Clinton Njie bên phía cánh phải.

Bị dẫn trước, hy vọng kiếm điểm của nhà vô địch Ligue 1 càng gặp khó khăn hơn ở cuối trận do Neymar - cầu thủ có khả năng gây đột biến, không giữ được “cái đầu lạnh”. Theo đó, sau khi liên tục bị các cầu thủ đội chủ nhà chơi tiểu xảo và bị CĐV ném đồng xu, cựu tiền đạo của Barcelona không giữ được bình tĩnh dẫn đến phải nhận thẻ vàng thứ 2 rời sân ở phút 87 sau tình huống húc đầu vào hậu vệ Lucas Ocampos của Marseille.

Thế nhưng, dù chơi thiếu người nhưng đoàn quân của HLV Unai Emery vẫn miệt mài tìm cơ hội. Nỗ lực của họ đền đáp với màn tỏa sáng của Cavani ở phút cuối cùng của trận đấu. Chân sút ngôi sao người Uruguay đánh bại thủ thành xuất sắc Steve Mandanda bằng một cú sút phạt trực tiếp hiểm hóc, đem về 1 điểm cho PSG.

Với trận hòa này, PSG dù vẫn giữ ngôi đầu bảng nhưng khoảng cách với AS Monaco bị rút lại còn 4 điểm (26 so với 22) trong khi Marseille nhường vị trí thứ 4 cho Lyon. Ở trận đấu sớm, Lyon hủy diệt chủ nhà Troyes với tỷ số 5-0 với cú hattrick của tân binh Memphis Depay, người đang dần hồi sinh sau khoảng thời gian sa sút ở Manchester United. Trong khi đó, do không thể xung trận vì chấn thương, tiền đạo “ngựa chứng” Mario Balotelli phải nhìn đồng đội của CLB Nice thất thủ 1-2 trên sân nhà trước Strasbourg.

Kết quả vòng 10 Ligue 1

Saint-Etienne 0 - 1 Montpellier

Monaco 2 - 0 Caen

Amiens 1 - 0 Bordeaux

Angers 0 - 1 Toulouse

Metz 1 - 2 Dijon

Nantes 2 - 1 Guingamp

Rennes 1 - 0 Lille

Nice 1 - 2 Strasbourg

Troyes 0 - 5 Lyon

