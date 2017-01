Chelsea có thể không cần Costa vẫn vô địch Premier League

Những ấn tượng tốt được thể hiện qua trận Chelsea hạ gục Leicester, khi Costa vắng mặt. Vì vậy, nhiều ý kiến cho rằng đó là dấu hiệu cho thấy Chelsea vẫn xoay xở tốt mà không cần chân sút số một của đội.



Không thể nói Chelsea không cần Costa. Với 14 bàn sau 19 trận Premier League, Costa dĩ nhiên là cầu thủ rất quan trọng và đang có nửa mùa giải tuyệt hảo nhất của anh tại Chelsea. Những trục trặc trong mối quan hệ giữa anh và HLV Conte có tác động tiêu cực lên tham vọng vô địch của đội bóng thành London, giữa lúc CLB đang trải qua chuỗi trận ấn tượng và dẫn nhóm bám đuổi tới 7 điểm.



Tuy nhiên có lý do để tin rằng Chelsea vẫn “sống tốt” nếu trường hợp xấu nhất xảy ra: Costa tiếp tục bị bỏ rơi, hoặc tâm lý của chân sút này bị ảnh hưởng.

Daily Mail hôm 18.1 dẫn lại ví dụ của mùa 2014-2015 để chứng minh nhận định trên. Đó là mùa giải đầu tiên Costa chuyển đến Chelsea từ Atletico Madrid. Cầu thủ người Tây Ban Nha đã chơi cực hay cùng Cesc Fabregas ở giai đoạn đầu mùa, song lại “tịt ngòi” ở lượt về vì nhiều lý do khác nhau.Đáng chú ý đó cũng là giai đoạn tháng 1 của năm 2015, Chelsea dẫn đầu bảng xếp hạng với khoảng cách 5 điểm so với tốp sau. Mọi thứ trở nên đáng ngại khi Costa bị treo giò ở trận gặp Man City ngày 31.1, nhưng HLV Mourinho đã làm rất tốt phần việc của mình bằng cách giữ lại 1 điểm.Từ bước ngoặt ấy, Costa “biến mất” và Chelsea trong lúc xoay xở đã tìm thấy nhiều người hùng khác như Ivanovic, Fabregas, Willian, Ramires và đặc biệt là Hazard. Theo Daily Mail, Conte có thể sao chép cách làm của Mourinho. Với số điểm tương đối an toàn trong tay, họ có quyền tính toán và đá phản công trong phần còn lại của mùa giải.