Chelsea - Man City: Kiểm tra tư cách ứng viên

Trận cầu đinh của vòng 7 Premier League, cũng là cuộc chạm trán đầu tiên ở mùa giải này giữa 2 trong số những ứng viên tiềm năng cho ngôi vô địch, sẽ diễn ra giữa ĐKVĐ Chelsea và kẻ thách thức Man City tại sân Stamford Bridge vào đêm 30-9 (theo giờ VN). “The Blues” cần một chiến thắng để san bằng khoảng cách về điểm số với “The Citizens” trong khi mục tiêu của thầy trò HLV Pep Guardiola là tiếp tục duy trì thành tích bất bại ở giải đấu đỉnh cao của bóng đá Anh.

Trên đường trở lại quỹ đạo

Bất chấp những tin đồn rằng HLV Antonio Conte có thể phải nhanh chóng quay về quê nhà Ý sau bước khởi đầu hỗn loạn của đội bóng, Chelsea đã trở mình một cách ngoạn mục với chuỗi 7 trận bất bại ở mọi giải, trong đó có đến 6 chiến thắng, để quay trở lại quỹ đạo. Và giờ đây, “The Blues” chỉ còn kém hai đội bóng của thành Manchester có 3 điểm trong nhóm dẫn đầu trên bảng xếp hạng.

Trong khi hàng phòng ngự đã trở nên tàn nhẫn hơn với chỉ 2 bàn thua qua 5 trận gần nhất ở Premier League thì sự tỏa sáng của tiền đạo Alvaro Morata, người thay thế Diego Costa, được xem là một trong những nguyên nhân quan trọng dẫn đến sự chuyển biến của Chelsea. Bên cạnh đó, Eden Hazard cũng đang từng bước lấy lại phong độ sau ca chấn thương vỡ mắt cá chân trong khi N’Golo Kante vẫn là một con “quái vật” ở tuyến giữa với khả năng di chuyển không biết mệt mỏi.

Nếu Hazard ra sân ngay từ đầu ở trận đấu này thì sự phối hợp giữa anh với Morata và Willian (hoặc Pedro) có thể gây rắc rối cho hàng phòng ngự vẫn chưa thật sự vững chắc của Man City, dù họ đã liên tục giữ sạch mành lưới trong thời gian gần đây. Tuy nhiên, HLV Conte sẽ phải lo lắng ít nhiều về sự vắng mặt của trung vệ David Luiz vì án treo giò. Vấn đề không phải là không có người thay thế, khi ông vẫn còn Antonio Rudiger và Andreas Christensen, mà là Chelsea sẽ thiếu một chiến binh với tinh thần chiến đấu đến cùng để đối phó với hàng công trôi chảy và lạnh lùng của đội khách.

HLV Conte nói: “Như bạn biết, David là cầu thủ rất quan trọng đối với chúng tôi. Đó là một mất mát lớn. Nhưng tôi nghĩ Andreas đang chơi rất tốt, với một sự trưởng thành tuyệt vời và cho thấy anh ta có thể chơi cho chúng tôi”. Tuy nhiên, ông cũng than thở về việc “chỉ có một ngày để chuẩn bị cho trận đấu này. Sẽ không dễ dàng” bởi “Man City là một đội bóng rất giỏi. Họ đã khởi đầu rất tốt và giành được rất nhiều chiến thắng”.

Muốn một tháng hoàn hảo

Thế nhưng, may cho Chelsea, khi HLV Guardiola sẽ không thể mang theo 2 cầu thủ quan trọng đến sân Stamford Bridge do hậu vệ trái Benjamin Mendy đang phải dưỡng thương còn tiền đạo Sergio Aguero vừa bị gãy xương sườn trong một tai nạn giao thông, có thể khiến anh phải vắng mặt trong vài tuần. Như vậy, Gabriel Jesus sẽ chơi ở vị trí mũi nhọn duy nhất trong đội hình của Man City trong khi Danilo có thể thay thế vai trò của Mendy, dù Fabian Delph đã chơi rất tốt ở vị trí này trong chiến thắng 2-0 trước Shakhtar Donetsk ở vòng bảng Champions League hồi giữa tuần.

HLV Guardiola cho biết: “Chúng tôi phải vượt qua những tình huống này nếu bạn muốn trở thành một đội bóng tầm cỡ. Với Sergio, Mendy và Kompany vắng mặt, sẽ luôn rất khó khăn tại Stamford Bridge. Chúng tôi sẽ phản ứng như thế nào trong trường hợp đó là điều tôi muốn thấy. Nếu mọi người nói rằng chúng tôi không thể làm được điều đó vào lúc này, chúng tôi sẽ không bao giờ đạt được những gì chúng tôi muốn trong 5 hoặc 6 năm tới”.

Đó là những thiệt thòi không nhỏ nhưng “The Citizens” đã bất bại trong 14 trận đấu ở Premier League kể từ trận thua trước chính Chelsea (1-2) hồi tháng 4, và cũng là đội bóng đầu tiên ghi được từ 5 bàn thắng trở lên trong 3 trận liên tục ở giải đấu hàng đầu của nước Anh kể từ khi Blackburn lập được kỳ tích đó vào tháng 8-1958. Do vậy, tiền vệ Fernandinho “hy vọng chúng tôi có thể sẵn sàng cho trận đấu này và cố gắng giành trọn 3 điểm. Nếu chúng tôi có thể giành được chiến thắng ở đó thì sẽ là một tháng hoàn hảo cho chúng tôi. Chúng tôi chỉ nghĩ đến việc thắng trận tiếp theo”.

Sỡ dĩ Fernandinho lạc quan như thế bởi Man City không phụ thuộc vào những bàn thắng của Aguero khi Jesus (6 bàn), Raheem Sterling và Leroy Sane (cùng có 5 bàn) đều có khả năng buộc thủ môn của đối phương phải vào lưới nhặt bóng. Đó là chưa kể cặp cầu thủ dẫn dắt lối chơi David Silva - Kevin De Bruyne cũng luôn tỏ ra rất nguy hiểm khi họ khóa được mục tiêu trong tầm ngắm.

Man City tự tin hành quân đến sân Stamford Bridge với HLV Guardiola hy vọng sẽ giành được chiến thắng đầu tiên trước Chelsea trong sự nghiệp cầm quân của ông tại Premier League. Tuy nhiên, “The Blues” sẽ bước vào trận đấu này với tinh thần chiến thắng tuyệt vời trước Atletico Madrid (1-2) hồi giữa tuần ở vòng bảng Champions League. Do vậy, cần tính đến một kết quả hòa mà nếu điều đó xảy ra, M.U sẽ có thể vươn lên chiếm ngôi đầu do họ chỉ phải đón tiếp đội cuối bảng Crystal Palace tại sân Old Trafford trước đó vài giờ.

Tình hình nhân sự Chelsea: David Luiz không thể góp mặt ở trận đấu này vì bị treo giò trong khi Danny Drinkwater vắng mặt vì chấn thương. Man City: Sergio Aguero, Benjamin Mendy và Vincent Kompany đều không thể ra sân vì chấn thương.

Lịch sử đối đầu - Chelsea và Man City đã gặp nhau 40 lần ở Premier League, Chelsea thắng 24 trận, Man City thắng 9. - Trong 20 lần đón tiếp Man City trên sân nhà ở Premier League, Chelsea thắng 12, hòa 5 và thua 3. - Sau khi thắng Man City trong 8 trận liên tiếp từ năm 2005 đến 2009, Chelsea chỉ thắng được có 6 trong 16 trận đấu gần đây nhất của họ trước đối thủ này (hòa 3 và thua 7).





Nam Khang