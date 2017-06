Confederations Cup 2017: Nga - New Zealand: 3 điểm trong tầm tay

Khi đội tuyển Nga chuẩn bị cho cuộc đọ sức với New Zealand trong trận khai mạc Confederations Cup 2017 vào đêm 17.6 (theo giờ VN) tại sân Krestovsky ở St. Petersburg, không ít người cho rằng đó là câu chuyện thật sự giữa Goliath và David. Thế nhưng, “David” New Zealand lại hy vọng rằng họ sẽ tạo ấn tượng tốt đẹp sau khi để thua trước Bắc Ireland và Belarus trong 2 trận giao hữu gần đây.

Gặp khó trong khâu ghi bàn

Đây không phải là lần đầu tiên New Zealand tham dự Confederations Cup như đội tuyển Nga, nhưng “All Whites” lại chưa một lần giành được chiến thắng trong 9 trận đã chơi qua 3 lần trước đây góp mặt ở giải đấu này. Thế nên, nếu so với Bồ Đào Nha hay Mexico, những đối thủ còn lại ở bảng A, Nga có vẻ là đối thủ mà New Zealand dễ giành được chiến thắng hơn và do vậy, HLV Anthony Hudson tỏ ra lạc quan trước cơ hội của đội bóng vô địch châu Đại Dương.

tin liên quan Lịch thi đấu Confederations Cup 2017: Tham vọng chinh phục thế giới của ĐKVĐ châu Âu Confederations Cup 2017 sẽ khởi tranh tại Nga từ ngày 17.6 đến 3.7. Đây là giải đấu tiền World Cup 2018, với sự tham gia của các nhà vô địch các châu lục như đương kim vô địch World Cup và chủ nhà của World Cup 2018.

HLV Hudson nói: “Chúng tôi cần phải có niềm tin, chúng tôi không cần phải sợ hãi - sẽ có khoảng 60.000 CĐV của đội chủ nhà ở đó. Ngoài nhóm nhỏ của chúng tôi, mọi người trên toàn thế giới đều không mong đợi chúng tôi sẽ làm được bất cứ điều gì tại giải đấu này. Chúng tôi có thứ hạng thấp hơn nhiều so với Nga, nhưng chúng tôi có rất nhiều niềm tin rằng chúng tôi có thể tạo nên được điều gì đó nếu chúng tôi chiến đấu cho nhau”.

New Zealand không thiếu tinh thần chiến đấu nhưng vấn đề là thầy trò HLV Hudson đang gặp rắc rối trong khâu ghi bàn, mặc dù họ đang sở hữu Chris Wood, Vua phá lưới ở Giải hạng Nhất của Anh (Championship) mùa bóng vừa qua với 27 bàn thắng dưới màu áo của Leeds và là tác giả của 19 bàn thắng trong 49 lần xuất trận cùng “All Whites”.

Việc thiếu hỏa lực của New Zealand có thể sẽ quay trở lại ám ảnh họ trong các trận đấu với những đối thủ mạnh tại Confederations Cup và do vậy, họ sẽ gặp rất nhiều khó khăn trong việc gây ấn tượng ở bảng A. Thế nên, không loại trừ khả năng HLV Hudson sẽ tập trung cho hàng phòng ngự, với sơ đồ 5-3-2, để hy vọng sẽ tránh được thất bại hơn là giành trọn 3 điểm trước đội tuyển Nga.

Phải chơi “như những chiến binh”

Ngược lại, chiến thắng gần như là điều bắt buộc đối với đội tuyển Nga, bởi nếu không giành được cả 3 điểm trong trận đấu này thì “Sbornaya” sẽ gặp bất lợi trong cuộc đua vào vòng bán kết với Bồ Đào Nha và Mexico. Thế nên, ngay cả Tổng thống Nga Vladimir Putin cũng đã lên tiếng cảnh báo rằng “các CĐV và những người yêu bóng đá Nga mong đợi những kết quả tốt hơn từ ĐTQG của chúng tôi”, đội bóng chỉ giành được có 3 chiến thắng trong 15 trận đấu gần đây nhất. Ông nói thêm: “Chúng tôi hy vọng các cầu thủ sẽ chơi với đầy đủ trách nhiệm, như những chiến binh thật sự và các VĐV, ít nhất hãy làm hài lòng các CĐV bằng nỗ lực giành chiến thắng của họ”. Ngược lại, chiến thắng gần như là điều bắt buộc đối với đội tuyển Nga, bởi nếu không giành được cả 3 điểm trong trận đấu này thì “Sbornaya” sẽ gặp bất lợi trong cuộc đua vào vòng bán kết với Bồ Đào Nha và Mexico. Thế nên, ngay cả Tổng thống Nga Vladimir Putin cũng đã lên tiếng cảnh báo rằng “các CĐV và những người yêu bóng đá Nga mong đợi những kết quả tốt hơn từ ĐTQG của chúng tôi”, đội bóng chỉ giành được có 3 chiến thắng trong 15 trận đấu gần đây nhất. Ông nói thêm: “Chúng tôi hy vọng các cầu thủ sẽ chơi với đầy đủ trách nhiệm, như những chiến binh thật sự và các VĐV, ít nhất hãy làm hài lòng các CĐV bằng nỗ lực giành chiến thắng của họ”.

Với việc bổ sung những gương mặt mới cho cả hàng công lẫn hàng thủ, HLV Stanislav Cherchesov đã giúp đội tuyển Nga chơi khởi sắc hơn so với những màn trình diễn nhạt nhòa tại Euro 2016 cách đây một năm. Tuy nhiên, do thiếu cảm giác tranh tài nên khó mà dự đoán được đội tuyển Nga sẽ tiến xa đến đâu tại Confederations Cup, thậm chí họ còn không được liệt vào hàng ngũ 5 ứng viên (gồm Đức, Bồ Đào Nha, Chile, Mexico và Cameroon) cho chức vô địch ở giải đấu này.

Thế nhưng, với thủ môn Igor Akinfeev trong khung thành, Yuri Zhirkov giữ một vai trò quan trọng ở hàng tiền vệ, Denis Glushakov và Aleksandr Samedov được xem là những nhân vật chủ chốt ở tuyến giữa và Fyodor Smolov trên tuyến đầu, Nga vẫn có những cầu thủ đáng gờm ở các tuyến. Do vậy, HLV Cherchesov có thể sẽ sử dụng sơ đồ 3-5-2 để tăng thêm hỏa lực tấn công trước New Zealand thay vì dùng 5-3-2 như trong trận giao hữu với Chile.

Người Nga có đủ niềm tin về cơ hội của họ trước New Zealand bởi đơn giản là họ mạnh hơn đối thủ về mọi mặt. Do vậy, thầy trò HLV Cherchesov sẽ nhận thức được rằng đây là cơ hội tốt nhất để họ thể hiện bản lĩnh và tài năng của mình trong bước khởi đầu tại Confederations Cup 2017.

Nam Khang