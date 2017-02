Cứ thế này, người ta nên trao chức vô địch sớm cho Juventus

Higuain đã cho thấy giá trị thật sự của mình khi tới Juventus với giá 90 triệu euro. Những bàn thắng ngôi sao người Argentina ghi được nói lên tất cả. Cú đúp vào lưới Cagliari đánh dấu bàn thứ 11 trong 9 trận tại giải quốc nội gần đây của Higuain. Số pha lập công cựu sao Napoli ghi được tại Serie A đã cán mốc 18 bàn và con số này là 21 bàn trên mọi đấu trường.



"Tôi đang có phong độ cao và toàn đội cũng vậy", Higuain nói với Sky Italia sau trận đấu, "Cagliari là đội bóng mạnh và có lối chơi khó chịu. Thế nhưng Juventus đã giành chiến thắng, đó là điều quan trọng. Chúng tôi hôm nay chơi không tốt trong hiệp 1, song đã biết cách vượt khó vào thời điểm khó khăn".

Với phong độ chói sáng của Higuain, Juventus băng băng về đích và tiến gần hơn đến Scudetto. Họ đã có 60 điểm sau 24 vòng đấu, hơn đội bám đuổi AS Roma khoảng cách 7 điểm. Nếu Higuain và các đồng đội giữ vững phong độ, không gì cản được "Bà đầm già". Khi đó, người ta có lẽ nên trao chức vô địch sớm cho đại diện thành Turin.Cùng vòng đấu, AS Roma xây chắc vị trí thứ hai nhờ 3 điểm giành được trên sân Crotone. Tiền đạo Edin Dzeko có pha lập công thứ 18 mùa này, theo đó tiếp tục so kè danh hiệu Vua phá lưới với Higuain. Trong khi đó, Inter Milan gượng dậy sau hai trận thua liên tiếp, họ đả bại Empoli 2-0 nhờ các pha làm bàn của A.Candreva và E.Martins.Inter Milan đang chạy đua cho suất dự Champions League mùa tới. Họ hiện đứng thứ tư trên bảng xếp hạng với 45 điểm, kém đội thứ ba là Napoli 6 điểm.