Everton - Leicester: Goodison Park đi dễ khó về

Tình hình nhân sự Everton: Muhamed Besic, Yannick Bolasie, Aaron Lennon, Maarten Steklenbury, James McCarthy, Dominic Calvert-Lewin, Bryan Oviedo và Matthew Pennington đều không thể ra sân vì chấn thương trong khi Idrissa Gueye phải trở về làm nghĩa vụ với đội tuyển Senegal tại CAN 2017. Leicester: Daniel Amartey (Ghana), Riyad Mahrez và Islam Slimani (đều của Algeria) đều vắng mặt do bận tranh tài tại CAN 2017. Tiền đạo Jamie Vardy trở lại sau khi mãn án treo giò 3 trận.