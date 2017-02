Hàng loạt CLB Lào bỏ giải Vô địch quốc gia sau bê bối bán độ

Theo Reuters, trong số 22 người nhận án phạt từ AFC, ngoại trừ 2 cầu thủ Campuchia, số còn lại là cầu thủ Lào. Đến nay, phía AFC chưa công bố chi tiết các trận đấu bị thao túng. Tuy nhiên, theo các phân tích từ hệ thống kiểm soát cá cược bất thường của tổ chức Sportradar (Thụy Sỹ), các cầu thủ Lào nhiều khả năng dàn xếp tỷ số các trận thuộc giải AFF Cup, vòng loại World Cup 2014, đặc biệt là vòng đấu bảng ở môn bóng đá nam U.23 Asian Games 2014 tại Hàn Quốc.

Theo tờ Four Four Two, án phạt của AFC gây rúng động bóng đá Đông Nam Á và đã đẩy bóng đá Lào đối mặt với tình trạng “tan đàn xẻ nghé”. Bởi trước đó, nội bộ bóng đá Lào đã xảy ra xung đột dữ dội dẫn đến nhiều đội bóng thuộc giải đấu hàng đầu quốc gia (Lao Premier League - LPL) rút lui trước thềm mùa giải mới.

Theo nguồn tin mới nhất từ Lào được dẫn bởi Four Four Two, CLB Lanexang (đương kim vô địch LPL) đã giải tán đội bóng bởi những xung đột lợi ích với Liên đoàn bóng đá quốc gia Lào (LFF). Ngoài Lanexang (đội từng thắng SHB Đà Nẵng ở Mekong Cup 2016), CLB Electricite du Laos (đứng hạng 4 mùa giải năm ngoái) tuyên bố rút khỏi LPL hồi đầu năm nay. Sự rút lui của Electricite du Laos kéo theo hơn 1 nửa số đội bóng bỏ giải trong thời gian từ 6 - 8 tuần qua. Điều này dẫn đến nhiều lo ngại LPL mùa giải mới (dự kiến khởi tranh từ ngày 11.3 với 14 CLB tham gia) bị hủy hoặc sẽ khởi tranh với bao nhiêu đội.

Theo nguồn tin trên, những xung đột xảy ra được cho là bắt nguồn từ việc LFF chậm thanh toán một số khoản thưởng và thù lao cho các trọng tài, giám sát trận đấu ở quốc gia. Vì vậy, theo báo giới quốc tế, sau án phạt bê bối bán độ từ AFC, nếu những xung đột giữa LFF với các đội bóng không được giải quyết, bóng đá Lào sẽ rơi vào hỗn loạn thực sự.

Tây Nguyên