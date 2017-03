Ibrahimovic: 'Mings tự nhảy vào cùi chỏ của tôi'

Tình huống gây tranh cãi xảy ra khi Ibrahimovic đã vung thẳng cùi chỏ của mình vào hậu vệ số 26 của Bournemouth trong một pha nhảy lên tranh chấp bóng bỏng. Đây được xem là một tình huống đánh nguội của chàng tiền vệ người Thụy Điển khi trước đó vài giây, anh đã bị chính Tyrone Mings đạp vào đầu.

Nhiều góc quay cho thấy rằng Ibra đã cố ý giật mạnh cùi chỏ vào đối thủ nhưng trọng tài Kevin Friend đã không có bất cứ án phạt nào dành cho tiền đạo 35 tuổi này. Và điều đó đồng nghĩa Ibrahimovic đã thoát khỏi một chiếc thẻ đỏ.

tin liên quan Ibrahimovic và hậu vệ Bournemouth đối diện với án treo giò 3 trận Tiền đạo Zlatan Ibrahimovic và hậu vệ Tyrone Mings đang đứng trước nguy cơ bị treo giò 3 trận sau khi có những hành vi không đẹp trong trận Bournemouth hòa Manchester United (M.U) 1-1.

Phát biểu sau trận đấu tồi tệ của mình vào đêm qua trên kênh Sky Sports, Ibrahimovic phủ nhận việc anh cố tình dùng cùi chỏ đánh nguội với hậu vệ số 26 của đội khách: “Tôi không hề có ý định chơi xấu hay đánh nguội cậu ấy, đó chỉ là tranh chấp bình thường. Khi nhảy lên, quán tính của bạn sẽ tự vung 2 cánh tay để bật cao hơn và Mings tự nhảy vào cùi chỏ tôi. Hậu vệ lúc nào cũng muốn ngăn cản đối phương ghi bàn bằng mọi giá nên việc anh ấy lao vào tôi là điều dễ hiểu”.

Nói về tình huống bị đạp vào đầu trước đó, số 9 của M.U cho biết thêm: “Tại sao mọi người nghĩ tôi đánh nguội cậu ấy? Trong khi ở tình huống trước đó, lúc tôi ngã xuống, bị đạp vào đầu thì tôi hoàn toàn không nhìn thấy gì cả và tôi cũng không thể xem lại băng ghi hình ngay lúc đó. Tình huống sau đó vài giây đơn thuần chỉ là va chạm trong tranh chấp bóng”.

Trong khi đó, Mings chia sẻ: “Ibrahimovic là một cầu thủ đẳng cấp, một đàn anh đáng để học hỏi, tôi rất tôn trọng Ibra. Chính vì thế tôi không có lý do gì để chơi xấu anh ấy. Tình huống tôi vô tình đạp vào đầu anh ấy chỉ là do tôi không quan sát Ibra đang nằm trên đà di chuyển của mình. Còn tình huống sau đó, tôi nghĩ đây chỉ là một va chạm thông thường nhưng do rơi từ khoảng cách quá cao nên tôi chỉ hơi choáng.”

Đăng Huy