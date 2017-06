Lịch thi đấu Confederations Cup 2017: Tham vọng chinh phục thế giới của ĐKVĐ châu Âu

Lịch thi đấu Confederations Cup 2017 Bảng A 22h00 ngày 17.6: Nga vs New Zealand 22h00 ngày 18.6: Bồ Đào Nha vs Mexico Bảng B 01h00 ngày 19.6: Cameroon vs Chile 22h00 ngày 19.6: Australia vs Đức Bảng A 22h00 ngày 21.6: Nga vs Bồ Đào Nha 01h00 ngày 22.6: Mexico vs New Zealand Bảng B 22h00 ngày 22.6: Cameroon vs Australia 01h00 ngày 23.6: Đức vs Chile Bảng A 22h00 ngày 24.6: Mexico vs Nga 22h00 ngày 24.6: New Zealand vs Bồ Đào Nha Bảng B 22h00 ngày 25.6: Đức vs Cameroon 22h00 ngày 25.6: Chile vs Australia Bán kết 00h00 ngày 29.6: Nhất bảng A – Nhì bảng B 00h00 ngày 30.6: Nhất bảng B – Nhì bảng A Trang hạng Ba 18h00 ngày 02.07: Thua bán kết 1 – Thua bán kết 2 Chung kết 00h00 ngày 03.07: Thắng bán kết 1 – Thắng bán kết 2