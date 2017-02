Man City cẩn thận, AS Monaco không chỉ có Falcao đáng sợ

Sau hai năm chôn vùi sự nghiệp trên đất Anh khi khoác áo Manchester United và Chelsea, tiền đạo Falcao hồi sinh khi trở lại AS Monaco. Anh ghi 16 bàn tại Ligue 1 và nếu tính trên mọi đấu trường thì đã bỏ túi 22 pha lập công. Con số này đủ khiến hàng thủ Man City phải dè chừng.



Guardiola sẽ bất an khi đội bóng của ông sắp phải đối diện với CLB có hàng công hoạt động rất hiệu quả. Mùa này, đội bóng dưới trướng Leonardo Jardim đã ghi tới 76 bàn sau 26 vòng đấu, cao hơn cả Paris Saint Germain - nhà vô địch Ligue 1. Thậm chí trong 25 trận tại Premier League mùa này, chưa có đội nào ghi hơn 54 bàn.

Nói về AS Monaco, đây là đội bóng rất trẻ và sở hữu nhiều cầu thủ tốc độ. Họ có tiền vệ Tiemoue Bakayoko lực lưỡng nơi khu trung tuyến. Anh được Manchester United và Chelsea theo đuổi. Trong khi đó, Bernardo Silva như tiền vệ ma thuật tổ chức tấn công. Sát cánh cùng Falcao đang là Kylian Mbappe, mũi nhọn mới 18 tuổi tuy nhiên sẽ có mức phí chuyển nhượng lên tới 58 triệu bảng.Điểm đặc biệt của AS Monaco mùa này nằm ở đội hình có chiều sâu và cầu thủ nào cũng có thể ghi bàn. Từ hậu vệ Fabinho, Sidibe, Jermerson tới Silva, Boschilia hay Carrillo... trải đều cả 3 tuyến của AS Monaco thì ai cũng có thể sắm vai người phá lưới đối phương. Chỉ tính ở hàng công, Falcao, Carrillo, Germain, Lottin đều ghi từ 7 bàn trở lên. Ở tuyến giữa, Lemar, Boschilia và Silva cùng nhau ghi được 19 bàn mùa này ở giải Ligue 1.