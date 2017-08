M.U - Leicester City: 'Nhà hát' lại rộn ràng pháo tay

Sau 2 trận toàn thắng trước West Ham và Swansea, ghi được 8 bàn thắng và không để thủng lưới một lần nào, M.U sẽ tập trung cho việc giữ vững ngôi đầu bảng ở Premier League và duy trì sự khởi đầu hoàn hảo của mình khi “Nhà hát của những giấc mơ” sáng đèn để đón tiếp Leicester vào đêm 26.8. Cả hai đội đều mong muốn giành được cả 3 điểm trước khi bước vào đợt nghỉ quốc tế đầu tiên của mùa giải nhưng có lẽ mục tiêu của M.U dễ trở thành hiện thực hơn.

Mọi chuyện đều thuận lợi

Vào lúc này, HLV Jose Mourinho của M.U không có gì khác ngoài những tin tức tích cực kể từ đầu mùa giải. Đội bóng của ông đang chơi bóng một cách đáng ngưỡng mộ trên sân cỏ và mọi chuyện ở bên ngoài sân cũng tốt như thế. “Quỷ đỏ” chẳng những không có ca chấn thương mới nào mà còn chào đón sự trở lại của Luke Shaw và Ashley Young, dù trận đấu với Leicester vẫn đến hơi sớm với họ. Marcos Rojo cũng đã ra sân tập để có thể trở lại sớm hơn dự kiến. Thế nhưng, tin tức quan trọng nhất là tiền đạo Zlatan Ibrahimovic đã ký hợp đồng một năm với M.U dù anh chỉ có thể bình phục chấn thương và ra sân vào tháng 11.

tin liên quan Ibrahimovic ở lại M.U, Mourinho có 1 quân bài lợi hại Chiếc áo số 10 ở Manchester United (M.U) sẽ được kế thừa bởi Zlatan Ibrahimovic sau khi chân sút người Thụy Điển ký hợp đồng 1 năm với 'Quỷ đỏ'.

Trong lúc chờ đợi, nhiều khả năng HLV Mourinho sẽ không thay đội hình xuất phát cho trận đấu với Leicester khi các cầu thủ của ông đều đang có phong độ tốt, dù phương án dùng Anthony Martial thay cho Marcus Rashford cũng có thể được tính đến. Với hàng công đang thăng hoa trong sự tỏa sáng của Romelu Lukaku và Henrikh Mkhitaryan, M.U hoàn toàn có khả năng khai thác những khiếm khuyết trong hàng phòng ngự dễ tổn thương của Leicester, dù chiến lược gia Bồ Đào Nha vẫn luôn đánh giá cao đối thủ này.

Ông nói: “Tôi nghĩ họ là đội bóng giống như hai mùa giải trước. Họ đang chơi đúng với cách mà họ chơi trước đây.Tôi nghĩ rằng họ đã trở lại với tình trạng bình thường của họ, và đối với tôi, tình trạng bình thường của họ sẽ là một trận đấu rất khó khăn cho chúng tôi”.

Chắc chắn đây sẽ là thử thách khó khăn nhất cho M.U kể từ đầu mùa khi Leicester đang sở hữu những cầu thủ có thể gây chết chóc cho mọi đối thủ như Jamie Vardy và Riyad Mahrez. Tuy nhiên, khi “Quỷ đỏ” đang vượt qua mọi thứ chắn ngang trên con đường của họ, chiếm ưu thế từ lúc trận đấu bắt đầu cho đến khi kết thúc, và tất cả những dấu hiệu ban đầu đều hướng đến sự thành công cho HLV Jose Mourinho trong mùa giải thứ hai của ông thì điều đó có nghĩa là họ sẽ chưa dừng lại.

Mong đợi thử thách

Chính vì những lý do đó mà HLV Craig Shakespeare của Leicester tin rằng “Quỷ đỏ” còn mạnh hơn so với mùa trước, thời điểm họ đè bẹp “Bầy cáo” đến 4-1 tại Old Trafford. Tuy nhiên, điều đó không có nghĩa là Leicester sẽ hành quân đến “Nhà hát của những giấc mơ” với tâm trạng lo lắng bởi theo ông, “Bầy cáo” đang cảm thấy tự tin từ cái cách mà họ bắt đầu mùa giải, với 2 chiến thắng liên tiếp trước Brighton & Hove Albion và Sheffield United (tại League Cup) sau thất bại ở vòng đấu mở màn trước Arsenal.

HLV Shakespeare nói: “Họ có một đội hình ổn định. Họ đã thực hiện những sự thay người giống nhau. Tôi nghĩ rằng bạn rất ấn tượng với cách mà họ bắt đầu mùa giải. Tôi nghĩ rằng họ trông rất mạnh mẽ. Ghi được 8 bàn trong hai trận đấu ở Premier League là một thành quả đáng kể. Đây sẽ là một thách thức lớn đối với chúng tôi nhưng chúng tôi phải đến đó và mong đợi thử thách đó. Chúng tôi đã có vài kết quả tốt trong thời gian gần đây và chúng tôi cần phải mang sự tự tin vào trận đấu đó, nhưng chúng tôi biết những gì ở phía trước chúng tôi”.

Không ai có thể phủ nhận sức mạnh trong tấn công của Leicester, đặc biệt là những pha phản công với tốc độ rất cao của Vardy, nên HLV Shakespeare cho rằng đội bóng của ông “phải quan tâm đến cách chơi của chúng tôi và những điểm mạnh của chúng tôi”. Tuy nhiên, “Bầy cáo” lại không được đánh giá cao về phương diện phòng ngự như đối thủ của họ và do vậy, HLV Shakespeare sẽ phải liên tục nhắc nhở các học trò cần để mắt đến Lukaku và Paul Pogba, 2 cầu thủ có khả năng tạo ra sự khác biệt trong đội hình của M.U.

Đến thi đấu trên sân của ứng viên cho ngôi vô địch luôn là một nhiệm vụ rất khó khăn. Thế nên, dù Leicester đang sở hữu một hàng công có khả năng gây nhiều rắc rối cho M.U hơn là West Ham hay Swansea thì việc mong đợi sẽ đá bại được “Quỷ đỏ” ngay tại “Nhà hát của những giấc mơ” vào lúc này có vẻ là suy nghĩ ngây thơ.

Tình hình nhân sự M.U: Hậu vệ Marco Rojo và tiền đạo Zlatan Ibrahimovic vẫn đang phải dưỡng thương. Leicester: Wes Morgan và Jamie Vardy sẽ kịp bình phục chấn thương để xuất trận nhưng khả năng ra sân của Harry Maguire, Danny Drinkwater, Papy Mendy và Kelechi Iheanacho vẫn còn bỏ ngỏ. Vicente Iborra và Robert Huth đều vắng mặt vì chấn thương.

Lịch sử đối đầu - Leicester và M.U đã gặp nhau 22 lần ở Premier League, M.U thắng 14 trận, Leicester thắng 2. - Trong 11 lần đón tiếp Leicester trên sân nhà ở Premier League M.U thắng 7, hòa 3 và thua 1. - Thất bại duy nhất của M.U trên sân nhà trước Leicester (0-1) trong khuôn khổ Premier League được ghi nhận vào ngày tháng 2.1998.

Nam Khang