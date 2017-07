M.U và Mourinho lại phá bĩnh mục tiêu của Chelsea

Chelsea của Antonio Conte muốn có Tiemoue Bakayoko khoác áo AS Monaco, M.U cũng nhảy vào ve vãn cầu thủ này. Chính vì vậy, "The Blues" phải đẩy nhanh quá trình đàm phán với đội bóng Công quốc. Phi vụ này được đồn đoán hoàn tất vào tuần sau.

tin liên quan Mất Lukaku vào tay M.U, Chelsea chuyển hướng sang theo đuổi Morata Theo Sport Mail, sau khi để mất tiền đạo Romelu Lukaku vào tay Manchester United (M.U), Chelsea đã nhanh chóng tìm được người thích hợp để theo đuổi.

Bên cạnh đó, Chelsea cũng muốn sở hữu Nainggolan (AS Roma). Vì từng làm việc tại Ý, HLV Conte rất hiểu cầu thủ này. Anh sẽ trở thành tiền vệ trung tâm hiệu quả phục vụ cho ý đồ của Chelsea.

Một lần nữa, M.U lại chen chân vào phi vụ này. Họ cũng muốn đưa Radja Nainggolan về sân Old Trafford. Trước đó, "Quỷ đỏ" đã theo đuổi tiền vệ Nemanja Matic khoác áo Chelsea. Tuy nhiên, vì M.U đã "cướp" Lukaku trước mũi "The Blues", do đó đối thủ nhiều khả năng "trả thù" bằng cách không bán Matic.

Lúc này, đội chủ sân Old Trafford phải nhắm đến mục tiêu khác. Và đó là Nainggolan. Thật ra, tiền vệ người Bỉ từ lâu nằm trong tầm ngắm M.U. Hè 2017, Nainggolan công khai muốn rời CLB. Bất chấp lời kêu gọi hãy tiếp tục gắn bó với AS Roma, tuy nhiên Nainggolan vẫn cương quyết tìm bến đỗ mới.

Những tín hiệu từ Nainggolan sẽ khiến thị trường chuyển nhượng sôi động, bởi Chelsea và M.U đều muốn sở hữu anh. Cùng lúc, Inter Milan cũng vào cuộc, nhưng lép vế hơn vì AS Roma không muốn bán trụ cột cho đội bóng kình địch. Giá của Nainggolan lúc này khoảng 40 triệu bảng.

Đức Trường