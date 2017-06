Real Madrid bước qua lời nguyền, nỗi buồn của Tifosi

Khi tiếng còi của trọng tài kết thúc trận đấu vang lên, bầu không khí trên sân Thiên Niên Kỷ như vỡ tung bởi tiếng reo hò của hơn 40.000 cổ động viên từ Tây Ban Nha sang ngồi gần kín toàn bộ 2 tầng khu vực sau cầu môn khán đài C. Họ nhảy múa, vui sướng, ôm nhau hạnh phúc và hát vang những bài ca chiến thắng. Ống kính truyền hình trên sân liên tục hướng về Ronaldo, người hùng của trận đấu và không quên chúc mừng thành quả của huấn luyện viên Zidane, người đã đi vào lịch sử khi lần thứ 2 liên tiếp giành ngôi vô địch. Ngắm nhìn khung cảnh chộn rộn đó, chúng tôi như lặng đi vì Real đã cống hiến một trận đấu quá mãn nhãn.

Ở chiều ngược lại, các tifosi của Ý gần như bất động sau cầu môn. Dù số lượng ít hơn khoảng 1/3 so với Real nhưng họ đã đứng suốt trận, vỗ tay và tạo ra những màn cổ động vang trời, tạo nên sự náo nhiệt hùng hồn cho trận đấu. Khi Mandzukic ghi bàn san bằng tỷ số 1-1, nhiều tifosi mừng vui hớn hở tràn từ trên xuống sát khu vực an ninh ngăn cách với sân khiến chúng tôi tưởng chừng như vỡ sân, thế nhưng tất cả nhanh chóng lấy lại trật tự sau đó. Một phần vì cổ động viên đã được ban tổ chức khuyến cáo cần đảm bảo an ninh và an toàn, phần khác cơ hội khi ấy cho Juventus đã nhóm lại nên không việc gì phải phá hỏng cuộc vui.

Báo chí đã nói nhiều về hooligan Ý, nhưng trên sân Thiên Niên Kỷ không có những cảnh quậy phá sau trận, đập ghế hay ném vật lạ trên sân. Cổ động viên Ý buồn vì Juventus thất bại nhưng đó là trận thua tâm phục khẩu phục, chấp nhận tất cả để làm lại. Rất đông tifosi nán lại khá lâu trên sân bất chấp tiếng reo hò của cổ động viên Real chỉ để chia sẻ với nỗi niềm của cầu thủ Juventus. Khuôn mặt buồn rười rượi của Buffon, giọt nước mắt chua xót của Chiellini, cái nhìn thẫn thờ của Dybala, hai tay ôm đầu của Dani Alves… đã khắc họa nên những gì người Ý đã cố nhưng không thể đảo lộn sự lấn lướt của Real.

Dù đây là một trận bóng hay nhưng ai cũng phải công nhận nó thiếu kịch tính vì số phận trận đấu đã được định đoạt rất sớm bởi cái tên Ronaldo. Anh đã tạo sức hút quá lớn nên chính các tifosi cũng phải ngả mũ chào. Nhiều người nói chính Ronaldo đã xóa bỏ lời nguyền giúp Real đăng quang. Nhưng chúng tôi và nhiều cổ động viên khác chứng kiến trên sân thì tin rằng không có lời nguyền nào ở đây cả. Một đội bóng mạnh mẽ, khôn ngoan và có những đôi chân thiên tài như vậy thì dư sức giành chiến thắng và xứng đáng đoạt cúp.

Real Madrid đã bảo vệ thành công chức vô địch Champions League khi thắng Juventus 4-1. Ronaldo chơi cực hay với 2 bàn thắng đẳng cấp ở các phút 20 và 64. Các bàn còn lại của Real do Casemiro (phút 61) và Marco Asensio ghi ở phút 90. Bàn gỡ 1-1 của Mandzukic ở phút 27 là một siêu phẩm, nhưng điều đó không đủ cho Juventus san lấp khoảng cách với đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha. Juventus còn mất người ở phút 84 khi Juan Cuadrado lãnh thẻ đỏ. (Khánh Châu)





Quang Tuyến

(từ Cardiff)