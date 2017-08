Real Madrid và Chelsea rơi vào bảng đấu khó ở Champions League

Đêm qua, rạng sáng nay (25.8, giờ VN), UEFA đã tiến hành bốc thăm chia bảng Champions League mùa giải 2017-2018. Theo đó, đương kim vô địch Real Madrid đã rơi vào bảng H cùng với Dortmund, Tottenham và đội bóng đảo Cyprus là APOEL.

Đây được đánh giá là bảng đấu rất khó khăn trong con đường bảo vệ chức vô địch Champions League của Real Madrid bởi Dortmund và Tottenham là những đội bóng trẻ trung, có lối chơi tấn công rất mạnh mẽ.

"Khi bạn là đội vô địch thì mọi đội bóng khác đều muốn đánh bại bạn. Các trận đấu sắp tới sẽ rất khó khăn. Chính vì thế, chúng tôi cần phải thi đấu với phong độ cao nhất. Chúng tôi đã đối đầu với Dortmund rất nhiều lần và họ luôn cho thấy sức mạnh của mình. Trong khi đó, ở Premier League, Tottenham đã chứng tỏ họ cũng là một đội bóng mạnh", người phát ngôn Emilio Butragueno của Real Madrid nói trên AFP.

Trong khi đó, tiền đạo Harry Kane của Tottenham tỏ ra phấn khích khi được đối đầu với Real Madrid: "Nếu bạn muốn đối đầu với đội bóng mạnh nhất thì Real Madrid chính là đội bóng mạnh nhất trong thời điểm hiện nay".

Tương tự như Real Madrid, nhà vô địch giải Ngoại hạng Anh là Chelsea cũng rơi vào một bảng đấu khó khăn. "The Blues" nằm ở bảng C cùng với Atletico Madrid, AS Roma và Qarabag.

Atletico Madrid trong những năm gần đây luôn thi đấu rất thành công ở Champions League. Hơn nữa, đây là một đội bóng có lối chơi rất khó chịu trong khi AS Roma có rất nhiều kinh nghiệm tại đấu trường châu Âu.

Juventus, á quân mùa giải vừa qua rơi vào bảng D và sẽ gặp lại Barcelona, đội bóng họ đã đánh bại trên con đường vào đến trận chung kết. Ở bảng này còn có Olympiakos và Sporting CP.

Trong lần trở lại Champions League, M.U của HLV Jose Mourinho nằm ở bảng A. Đây là bảng đấu được đánh giá là không quá khó với "Quỷ đỏ" khi các đối thủ chỉ là Benfica, Basel và CSKA Moscow.

Kết quả bốc thăm vòng bảng Champions League: Bảng A: M.U, Benfica, Basel, CSKA Moscow Bảng B: Bayern Munich, PSG, Anderlecht, Celtic Bảng C: Chelsea, Atletico Madrid, AS Roma, Qarabag Bảng D: Juventus, Barcelona, Olympiakos, Sporting CP Bảng E: Spartak Moscow, Sevilla, Liverpool, Maribor Bảng F: Shakhtar, Man City, Napoli, Feyenoord Bảng G: AS Monaco, Porto, Besiktas, Leipzig Bảng H: Real Madrid, Dortmund, Tottenham, APOEL * Các trận vòng bảng sẽ bắt đầu từ ngày 12.9 tới

Khánh Uyên