Serie A: Sau 27 vòng, Juventus mới hòa trận đầu tiên

Kết quả này khiến "Lão phu nhân" thành Turin không thể nới rộng khoảng cách với đội bám đuổi là AS Roma lên thành 10 điểm. Họ chỉ hơn đại diện thủ đô 8 điểm do cùng vòng đấu AS Roma gục ngã 1-2 ngay trên sân nhà trước Napoli trong trận đấu diễn ra hôm 4.3.



Trước Udinese, hậu vệ Leonardo Bonucci đóng vai người hùng lẫn tội đồ của Juventus. Anh mắc lỗi trong pha theo kèm Duvan Zapata dẫn đến bàn mở tỷ số của chủ nhà. Nhưng cũng chính ngôi sao người Ý lập công sau đó mang về 1 điểm cho đội khách.

Sau trận đấu, HLV Massimiliano Allegri vẫn tỏ ra lạc quan với kết quả hòa này. Ông nói: "Chúng tôi giành được 1 điểm và nới rộng khoảng cách so với Roma. Đội bóng đang bước vào giai đoạn khó khăn của mùa giải, thời điểm các trận đấu rất quan trọng và hôm nay Juventus phải đối mặt với một Udinese xứng đáng tìm được trận hòa".



Cũng theo HLV Massimiliano Allegri, trận hòa không phải kết quả tệ, ngược lại 1 điểm giành được rất quý giá. Ông thầy người Ý chia sẻ thêm cuộc đua tới chức vô địch vẫn chưa đi đến hồi kết, bởi vậy bất kỳ điểm số nào cũng quan trọng. Với Juventus, đây là trận hòa đầu tiên của họ ở mùa giải năm nay.

Vòng đấu 27 cũng chứng kiến thành Milan trẩy hội khi hai đội bóng của họ đều giành được 3 điểm. Làm khách tới sân Cagliari, Inter đè bẹp chủ nhà 5-1 trong 90 phút Ivan Perisic tỏa sáng rực rỡ với cú đúp. Trong khi đó, AC Milan trên sân San Siro cũng hạ ChievoVerona 3-1, tiền đạo Carlos Bacca khơi nguồn cảm hứng thắng lợi khi lập cú đúp.



Inter và AC Milan đang chạy đua để giành suất dự Champions League. Họ lần lượt kém đội xếp thứ ba trên bảng xếp hạng là Napoli khoảng cách 6 và 7 điểm.

Kết quả vòng 27 Serie A: AS Roma 1 - 2 Napoli Sampdoria 3 - 1 Pescara AC Milan 3 - 1 ChievoVerona Atalanta 0 - 0 Fiorentina Cagliari 1 - 5 Inter Milan Crotone 0 - 0 Sassuolo Empoli 0 - 2 Genoa Torino 3 - 1 Palermo Udinese 1 - 1 Juventus Bologna 0 - 2 Lazio

Đức Trường