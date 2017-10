Tay bế con, CĐV Everton vẫn tấn công thủ môn Lyon

Trong trận đấu giữa Everton và Lyon diễn ra rạng sáng nay (20.10, theo giờ VN), thủ môn Lopes đã bị một CĐV đội chủ nhà tấn công. Đó là tình huống mà thủ thành 27 tuổi bị đội trưởng Everton Ashley Williams đẩy vào bảng quảng cáo phía sau khung thành. Lúc đó, một CĐV đội chủ nhà đã tấn công thủ môn đội khách.

Điều đáng nói là CĐV này đang bế một đứa bé có thể là con anh ta trên tay. Dù vậy, CĐV này tổ ra rất manh động khi đánh vào đầu thủ môn Lopes bất chấp sự ngăn cản của các nhân viên an ninh trên sân Goodison Park.

Thủ môn Lopes trước đó đã bị Williams phạm lỗi trong khu vực cấm địa của Lyon. Hai bên lời qua tiếng lại và Williams đẩy Lopes vào bảng quảng cáo phía sau khung thành. Tiếp đó là một tình huống lộn xộn khi cầu thủ hai đội lao vào nhau như muốn ăn thua đủ. Các CĐV Everton dường như cũng muốn xông vào giúp sức cầu thủ nhà.

Tuy nhiên, rất may là các nhân viên an ninh đã có mặt kịp thời để ngăn cản một cuộc ẩu đả tập thể. Dù vậy, thủ môn Lopes vẫn bị đánh vào đầu. Tiền đạo Bertrand Traore bị trọng tài phạt thẻ vàng vì tìm cách đánh lại người đã đánh đồng đội. Trong khi đó, Williams đã may mắn không bị trọng tài truất quyền thi đấu. Dù vậy, anh này đứng trước nguy cơ bị UEFA "phạt nguội".

"Đó là những gì vẫn thường xảy ra trong các trận bóng đá. Chúng tôi muốn giành chiến thắng và họ cũng vậy. Trong các trận đấu, vẫn thường xảy ra những tình huống cầu thủ không giữ được bình tĩnh", Williams nói trên kênh BT2.

Về phần mình, Lopes nói: "Tôi không nghĩ rằng những gì đã xảy ra là một phần của bóng đá Anh. Tuy nhiên, sự thật là tôi đã bị đánh".

Với trận thua trước Lyon, Everton đứng cuối bảng E Europa League khi mới chỉ có 1 điểm sau 3 trận và HLV Ronald Koeman đứng trước nguy cơ bị sa thải.

Khánh Uyên