Trung Quốc sẽ thay Qatar đăng cai World Cup 2022?

Sau khi bị cô lập do 6 quốc gia Ả Rập cắt quan hệ ngoại giao, Qatar gặp khó khăn về xây dựng cơ sở hạ tầng phục vụ World Cup 2022. Một nguồn tin từ lãnh đạo Qatar khẳng định: “Biên giới đất liền đã đóng cửa nhưng chúng tôi vẫn duy trì các dự án với vật liệu xây dựng được vận chuyển qua cảng biển. Nếu có sự chậm trễ, các dự án sẽ lên kế hoạch B và C... do vẫn còn 5 năm để chuẩn bị”. Trong khi đó, Richard Thompson, biên tập viên của tờ Economic Digest tại Trung Đông, nhận định: “Khó có thể xảy ra việc Trung Quốc hay một quốc gia nào khác sẽ thay thế đăng cai World Cup 2022. Qatar được FIFA ký hợp đồng để đăng cai và đầu tư nhiều tiền cho cơ sở hạ tầng phục vụ sự kiện... Vì thế, nếu muốn tước phải có bằng chứng rõ ràng về việc Qatar không đáp ứng được việc đăng cai”.