Tuyển Malaysia không đến CHDCND Triều Tiên thi đấu vòng loại Asian Cup

Tuyển Malaysia sẽ gặp CHDCND Triều Tiên trên sân Kim II Sung tại Bình Nhưỡng ngày 28.3 tới đây, trong trận mở màn vòng loại Asian Cup 2019. Tuy nhiên, trận đấu này giờ chưa biết có diễn ra tại Bình Nhưỡng hay không, hoặc sẽ chuyển sang một địa điểm trung lập hay bị hoãn luôn.

Lý do, LĐBĐ Malaysia (FAM) vừa xác nhận là họ đã quyết định không cử đội tuyển đến CHDCND Triều Tiên trong thời điểm này vì lý do an ninh. FAM nhận đề nghị không cử đội tuyển Malaysia đến CHDCND Triều Tiên từ Chính phủ nước này cũng như từ Bộ Thanh niên và Thể thao.

Sự vụ này có thể khiến FAM gặp rắc rối từ LĐBĐ thế giới (FIFA), do để chính phủ can thiệp vào công việc nội bộ bóng đá nước này. Tuy nhiên, FAM cho rằng họ không ngại và không làm gì sai luật, vì đấy là khuyến cáo không an toàn từ Chính phủ và Bộ Ngoại giao. FAM cũng khẳng định, họ e ngại sự an toàn của đội tuyển là trên hết.

FAM cũng đã gửi thư tới LĐBĐ châu Á (AFC) để giải trình sự việc, và đề nghị chuyển trận đấu sang 1 sân trung lập chứ không thể đến CHDCND Triều Tiên như lịch trình đã định.

Tuyển Malaysia sắp trở lại tập luyện từ ngày 13.3 tới, và sẽ đấu giao hữu với tuyển Philippines hoặc với 1 CLB ở Trung Quốc tại Bắc Kinh hoặc Thượng Hải vào ngày 22.3, rồi bay sang CHDCND Triều Tiên.

Tuy nhiên, do sự cố này thầy trò HLV Ong Kim Swee sẽ phải thay đổi lịch trình với nhiều khả năng lớn trận mở màn với CHDCND Triều Tiên sẽ bị hoãn.