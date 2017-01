West Ham - Manchester United: 'Quỷ đỏ' khó nung chảy 'Búa'

Cả West Ham lẫn M.U chỉ có 48 tiếng đồng hồ để nghỉ ngơi sau trận đấu cuối cùng của họ trong năm 2016, trước khi 2 đội chạm trán nhau vào rạng sáng 3.1 (theo giờ VN) tại SVĐ London ở vòng 20 Premier League. Một chiến thắng trước M.U có thể đưa West Ham lên nửa trên bảng xếp hạng trong khi 3 điểm ở trận đấu này sẽ giúp “Quỷ đỏ” tiếp tục theo đuổi mục tiêu lọt vào Top 4.

“Cố gắng giành được điểm”

Trước lịch thi đấu dày đặc của Premier League trong dịp lễ hội, HLV Jose Mourinho của M.U cho biết: “Đó là một thách thức đối với tất cả mọi người. Đối với chúng tôi và West Ham nó là như nhau. Nó rất khó khăn, đặc biệt là khi bạn nhìn thấy cường độ của trận đấu này, bạn có thể tưởng tượng rằng mọi người cần phải nghỉ ngơi, nhưng không có thời gian để nghỉ ngơi, vì vậy chúng tôi sẽ đi đến London, tận hưởng trận đấu với West Ham và cố gắng giành được điểm”.

“Giành được điểm” ở đây cũng có thể hiểu là HLV Mourinho đang hướng đến trận thắng thứ 6 liên tục tại Premier League và dù muốn hay không, ông cũng phải có ít nhiều thay đổi trong đội hình xuất phát so với trận thắng Middlesbrough 2-1 hồi cuối tuần qua. Một sự vắng mặt chắc chắn là Eric Bailly do trung vệ này phải trở về đội tuyển Bờ Biển Ngà để chuẩn bị cho CAN 2017 trong khi theo HLV Mourinho, “Wayne Rooney có một cơ hội nhỏ và Michael Carrick có một cơ hội lớn hơn Rooney” để góp mặt ở trận đấu này.

Tuy nhiên, dù có thay đổi đội hình như thế nào thì chắc chắn Zlatan Ibrahimovic và Paul Pogba vẫn luôn hiện diện trên sân. Chính họ, bằng phẩm chất ngôi sao của mình, cùng với cách chơi hấp dẫn mà HLV Mourinho đang xây dựng, đã giúp M.U đang thật sự bắt đầu trông giống như M.U ngày nào - bóng đá tấn công, bàn thắng muộn và tất cả đều sôi nổi.

Dù vẫn còn phung phí khá nhiều cơ hội nhưng “Quỷ đỏ” đã ghi được không dưới 2 bàn trong 4 trận gần đây ở Premier League và do vậy, khó có thể hình dung rằng họ sẽ bất lực trước hàng phòng ngự vẫn còn tồn tại vài điểm yếu của “Những cái búa”. Thế nên, việc M.U có giành được chiến thắng hay không sẽ tùy thuộc vào hàng phòng ngự của họ mà trong đó, 2 hậu vệ cánh có nhiệm vụ rất quan trọng là phong tỏa 2 ngòi nổ tấn công từ hai biên của West Ham: Dimitri Payet bên trái và Michail Antonio ở cánh phải.

“Muốn giành trọn 3 điểm”

Ngoài việc cung cấp những cú tạt bổng cho tiền đạo Andy Carroll đe dọa khung thành của David De Gea, Payet còn được xem là linh hồn trong mặt trận tấn công của West Ham. Anh sẽ không cố gắng đua tốc độ với Antonio Valencia mà tìm cách đẩy đối thủ vào những tình huống một chọi một để từ đó mở ra không gian và thực hiện những cú tạt bóng vào trung lộ. Anh cũng có thể di chuyển vào trung lộ hoặc trôi dạt ra biên khiến đối thủ khó nắm bắt.

Trong khi đó, Antonio chơi rất rộng bên cánh phải nhưng sở trường của anh là tận dụng việc đối thủ mải lo đối phó với Payet trên cánh trái để tiếp cận khung thành đối phương. Trong 8 bàn thắng mà Antonio ghi được ở mùa này, có đến 6 bàn xuất phát từ những tình huống như vậy và tất cả đều được anh kết thúc bằng đầu.

Thế nên, dù HLV Slaven Bilic có sử dụng sơ đồ 4-2-3-1 hay 3-4-3 thì Payet và Antonio vẫn đóng vai trò rất quan trọng trong lối chơi của West Ham và họ được xem là những người sẽ ghi bàn hoặc kiến tạo cơ hội cho đội chủ nhà ở trận đấu này. Chính vì thế, hậu vệ Aaron Cresswell mới mạnh miệng tuyên bố rằng: “Đây là một trận đấu mà chúng tôi rất mong đợi và chúng tôi muốn giành trọn 3 điểm. Chúng tôi biết mọi chuyện sẽ không dễ dàng khi họ có vài cầu thủ giỏi nhất thế giới, nhưng chúng tôi chỉ muốn 3 điểm và chúng tôi sẽ thi đấu hết sức mình để làm được điều đó”.

Cũng có cùng suy nghĩ như vậy nhưng thủ môn Darren Randolph còn tin rằng anh có thể trở thành “người hùng” của West Ham bằng cách vô hiệu hóa những cú dứt điểm của Ibrahimovic và không cho phép M.U hướng đến trận thắng thứ 6 liên tiếp ở Premier League. Anh nói: “Là một thủ môn tôi xem xét rằng: ‘Tôi có thể trở thành người hùng’. Vì vậy, tôi mong đợi trận đấu này. Tôi biết tôi sẽ rất bận rộn và phải thực hiện những pha cứu thua. Đôi khi tôi không thích phải bận rộn như thế nhưng tôi thích những thách thức để tự kiểm tra mình trước các cầu thủ giỏi nhất”.

Do cả 2 đội đều quyết tâm giành chiến thắng nên nhiều khả năng trận đấu này sẽ rất hấp dẫn. Tuy nhiên, lợi thế sân nhà của West Ham sẽ khó lấn át được sự hưng phấn của M.U. Do vậy, một kết quả hòa cần được tính đến, dù điều đó chẳng khiến ai hài lòng.

Tình hình nhân sự West Ham: Alvaro Arbeloa, Gokhan Tore, Arthur Masuaku, Simone Zaza và Diafra Sakho không thể ra sân vì những lý do khác nhau trong khi Mark Noble cần được đánh giá thêm sau khi bị va chạm mạnh ở đầu gối trong trận thua Leicester City 0-1. M.U: Trung vệ Eric Bailly không thể tham dự trận đấu này vì anh phải trở về đội tuyển Bờ Biển Ngà để chuẩn bị cho CAN 2017. Wayne Rooney cũng khó có thể ra sân vì chấn thương nhưng tiền vệ Michael Carrick nhiều khả năng sẽ xuất trận sau khi vắng mặt trong chiến thắng trước Middlesbrough (2-1).

Lịch sử đối đầu - West Ham và M.U đã gặp nhau 41 lần trong khuôn khổ Premier League, West Ham thắng 5 trận, M.U thắng 25. - Trong 20 lần đón tiếp M.U trên sân nhà ở Premier League, West Ham thắng 3, hòa 9 và thua 8. - West Ham đã bất bại trong 4 lần gần đây nhất gặp M.U ở Premier League (thắng 1, hòa 3). Tuy nhiên, họ chưa bao giờ có được chuỗi 5 trận bất bại trước đối thủ này trong lịch sử giải đấu hàng đầu của nước Anh.

