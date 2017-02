17 giờ 30 chiều nay, TRỰC TIẾP Long An - HAGL: Thay tướng đổi vận?

16 giờ

Sau quãng thời gian đầu mùa khởi đầu có phần chậm chạp, HAGL đang cho người hâm mộ thấy được sức bật mạnh mẽ đến từ những cầu thủ trẻ tài năng của mình. Công Phượng, Văn Thanh, Văn Toàn, Hồng Duy, Đông Triều… đã và đang cho thấy sự sắc bén và lối chơi hòa hợp sau từng vòng đấu V-League. Không sử dụng tiền đạo ngoại trên hàng công, HAGL đã có liên tiếp 2 chiến thắng ấn tượng trong 2 vòng đấu gần đây nhất. Công Phượng ghi bàn trở lại và Văn Thanh lập công, HAGL thắng đậm XSKT Cần Thơ và tiếp đó là chiến thắng ấn tượng ngay trên sân của B. Bình Dương. Khát khao chiến thắng trong từng bước chạy của Văn Toàn, Văn Thanh, Hồng Duy, hay sự hồi sinh của Công Phượng đang làm cho sức tấn công của HAGL trở nên mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Trong khi đó, Long An đang trong thời gian khủng hoảng sau sự cố trên sân Thống Nhất ở vòng 6 V-League cuối tuần trước. Sau án phạt và việc xáo trộn lớn từ trên băng ghế huấn luyện cũng như các cầu thủ chủ chốt, Long An đang không có được lợi thế tâm lý trước HAGL, dù được thi đấu trên sân nhà. Long An gặp vấn đề còn HAGL đang cho thấy sự trở lại mạnh mẽ. Rõ ràng, cuộc đối đầu này giữa Long An - HAGL thu hút rất nhiều sự quan tâm từ người hâm mộ bởi lứa cầu thủ xuất sắc của đội khách cũng như tò mò về sự trở lại sau khủng hoảng của đội chủ nhà.