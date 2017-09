15:09 SHB.ĐÀ NẴNG - CẦN THƠ

Hiện Hải Phòng có 25 điểm, nếu thắng trên sân Lạch Tray sẽ có 28 điểm, vươn lên bằng với đội nhì bảng là Hà Nội.

Tương tự, Đà Nẵng có 22 điểm, nếu thắng sẽ leo lên tốp 6. Bình Dương và Cần Thơ gần như đã an toàn trụ hạng do hơn Long An đến 9 và 8 điểm, nên kết quả dù thế nào cũng không ảnh hưởng nhiều đến thứ hạng 12 và 13 của 2 đội.



Ở 10 vòng đấu còn lại của V-League 2017, mọi sự tập trung sẽ hướng về cuộc đua vô địch nơi mà Thanh Hóa với 33 điểm đang có ưu thế trước Hà Nội (28 điểm), Than Quảng Ninh và Sài Gòn (27 điểm). Vì vậy, trận chiều chủ nhật 10.9 trên sân Thống Nhất giữa Sài Gòn và Thanh Hóa sẽ góp phần quyết định xem đội của HLV Đức Thắng có đủ sức cản chân đoàn quân xứ Thanh?

Nét mới của V-League là lần đầu tiên có trưởng đoàn đội bóng là nữ. Đó là đội Than Quảng Ninh có tân trưởng đoàn là bà Nguyễn Thị Kiều sẽ xuất hiện trên sân Pleiku trong trận gặp HAGL 17 giờ ngày mai.

Thanh Niên Online