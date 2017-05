18 giờ hôm nay, TRỰC TIẾP U.20 Việt Nam gặp U.20 New Zealand: Cơ hội lịch sử

16 giờ

Quang Hải như thường lệ tỏ ra khá nghiêm nghị và ít nói. Điểm đặc biệt là ánh mắt của anh và HLV Hoàng Anh Tuấn không hẹn mà gặp, cùng nhìn xoáy rất sâu vào bên trong sân bóng, nơi mặt cỏ đều tăm tắp xanh ngắt giữa bốn phía khán đài bao quanh. HLV Hoàng Anh Tuấn cho biết: “Đến lúc này tôi có thể nói rằng mọi thứ đã sẵn sàng cho trận mở màn World Cup. Sức khỏe và tinh thần đội bóng lên thấy rõ nên chắc chắn sẽ phát huy được những tiến bộ về chuyên môn và xa hơn là cú hích lịch sử cho nền bóng đá nước nhà, để mọi người nhìn rõ hơn giá trị vô giá của việc đầu tư cho bóng đá trẻ”. U.20 VN đã lên đấu pháp cho trận gặp New Zealand với sơ đồ 4-2-3-1. Điểm lo lắng duy nhất là tình trạng thể lực của Trọng Đại. Cựu đội trưởng U.19 VN bị đau gót chân hai ngày trước và dù đang tiến triển tốt thì khả năng ra sân là để ngỏ, bởi tính chất đỏng đảnh rất khó chịu của loại chấn thương này. Trong trận đấu chắc chắn sẽ rất quyết liệt với U.20 New Zealand vào chiều nay, sẽ là mạo hiểm nếu Trọng Đại vào sân từ đầu. Phương án đẩy Văn Hậu lên cũng chưa tạo được yên tâm bởi đối thủ đến từ châu Đại Dương nổi tiếng về lối chơi bóng dài và rất chịu khó đánh biên. Trong hoàn cảnh đó, ông Tuấn hé lộ khả năng đôn đội phó Hồ Tấn Tài lên đá tiền vệ trụ, hy vọng mang tính khả thi cao. Tài có thể hình tốt, có thể làm tấm chắn từ xa trong những pha tranh bóng bổng ở giữa sân. Chàng trai người Bình Định cũng sở hữu lối chơi và nguồn thể lực mạnh mẽ, đồng thời chuyền bóng khá tốt nhờ cái cổ chân dẻo của một hậu vệ biên. Việc để Tài chơi phía trên cặp trung vệ thấp hơn một chút so với Hoàng Nam sẽ giúp U.20 VN trở nên linh hoạt về đấu pháp hơn, khi cần có thể chơi 5 hậu vệ với Tấn Tài được kéo xuống thấp sát cặp trung vệ. Một trong những mục tiêu mà HLV Hoàng Anh Tuấn đặt ra với U.20 VN là phải hạn chế để U.20 New Zealand kiểm soát bóng. Trọng trách thu hồi sẽ thuộc về Tấn Tài, nhưng để giải tỏa áp lực vây ráp của đối thủ khi có bóng sẽ là Quang Hải và Hoàng Nam, cùng chàng trai bé nhất đội Minh Dĩ và Văn Hào ở 2 biên. Trách nhiệm trên hàng công, cả trong việc ghi bàn lẫn là người phòng ngự đầu tiên sẽ trao cho Đức Chinh. Với bàn thắng vào lưới U.20 Argentina 10 ngày trước, Đức Chinh đang rất tự tin và quyết tâm ghi bàn vào lưới New Zealand. Dự kiến đội hình U.20 VN ra sân chiều nay (4-2-3-1): Bùi Tiến Dũng (thủ môn); Trần Đình Trọng, Huỳnh Tấn Sinh, Nguyễn Hoàng Đức, Đoàn Văn Hậu (hậu vệ); Hồ Tấn Tài, Lương Hoàng Nam, Nguyễn Quang Hải, Hồ Minh Dĩ, Dương Văn Hào (tiền vệ); Hà Đức Chinh (tiền đạo).