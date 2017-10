Ban Trọng tài, Ban Kỷ luật VFF phải nghiêm khắc, công minh hơn

“Bản thân tôi cho rằng trọng tài VN tốt chứ không phải tệ, không kém trọng tài nước ngoài nhưng cái khó là phải không “lung lay” trước mọi thứ. Ví dụ như tình huống trọng tài Jumpei Iida (Nhật Bản) thổi 11 m vào cuối trận FLC Thanh Hóa gặp Hà Nội, chưa chắc trọng tài VN dám bắt vì sợ khán giả, thời điểm nhạy cảm, rồi cầu thủ quây lại, cả sân la ó, thậm chí khó thể rời sân... Trọng tài Nhật Bản thì khác, họ cứ làm theo luật. Khán giả Thanh Hóa tiếc nhưng không ai nói câu gì cả.

Thực tế, một số trọng tài VN bị tác động dẫn đến sự nghi ngờ bao trùm khi có những CLB được lợi, có CLB hay bị thiệt thòi. Khi có sai số, mọi người lập tức nghĩ khác. Tôi cho rằng việc thuê trọng tài ngoại là cần thiết cho những trận then chốt. Nhưng nếu hoàn toàn dựa vào trọng tài hay quản lý ngoại thì nền bóng đá VN sẽ như thế nào?”, Tổng giám đốc (TGĐ) CLB SLNA Nguyễn Hồng Thanh chia sẻ.

Theo ông Lê Hồng Cường, TGĐ CLB Becamex Bình Dương, điểm mấu chốt cần cải thiện là Ban Trọng tài VFF, Ban Kỷ luật VFF phải nâng cao hiệu suất làm việc: “Trọng tài như người lái xe, phải giỏi về kỹ năng đã, chứ bập bùng là không được. Những sai số trong chuyên môn phải được xem xét và đánh giá chính xác khả năng nắm bắt của trọng tài để quản lý công bằng. Ban trọng tài và ban kỷ luật phải rõ ràng, nghiêm khắc. Chúng ta phải đào tạo trọng tài kỹ lưỡng, có tay nghề điều khiển tốt, theo được những trận đấu có tốc độ cao.

tin liên quan Từ chê trách trọng tài của Công Vinh: Cần sòng phẳng với ‘vua nội’ Sau một trận thua bị cho là oan, cựu đội trưởng đội tuyển quốc gia Lê Công Vinh chê trách giới trọng tài yếu kém và đòi mời trọng tài ngoại lẫn các nhà quản lý bóng đá ngoại điều hành giỏi, mới mơ V-League khá lên nổi.

Trọng tài có chuyên môn giỏi sẽ hạn chế sai sót. Ai chuyên môn kém phải học lại. Có quản lý chặt, xử lý nghiêm thì trọng tài mới không dám làm bậy. Các CLB tốn rất nhiều công sức để tổ chức đội bóng. Thà thua chuyên môn chứ vì trọng tài rất ấm ức. Trọng tài phải có trách nhiệm. Đó là quan trọng nhất. Nếu không khán giả sẽ không đến sân nữa”.

Sự xuất hiện của VPF những năm qua khiến công tác tổ chức của V-League đã trở nên bài bản. Nhưng điểm quan trọng nhất để lấy lại niềm tin từ người hâm mộ, các đội bóng là cách xử lý của VFF, cụ thể là Ban Kỷ luật và Ban Trọng tài.

HLV Phan Thanh Hùng (Than Quảng Ninh) cho rằng: “Các trọng tài VN bắt trận được, trận không. Có những trận bắt lỗi nhiều, có trận bắt chính xác. Con người mà, ai không có sai sót do vậy phải nâng trình độ trọng tài lên, dùng công nghệ để hạn chế điều đó. Ở nước ngoài, khi tuyển chọn trọng tài, người ta phải chọn trọng tài mạnh về thể lực, to khỏe, chịu áp lực… để tạo niềm tin cho các CLB. Nếu anh yếu thể lực, trong trận đấu cường độ cao chạy liên tục, phán đoán không chuẩn, phản xạ không tốt thì rất khó để bắt chính xác được”.

Quốc Việt