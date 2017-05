Báo chí thế giới 'săn lùng' HLV Hoàng Anh Tuấn

Trên kênh FOX SPORTS do phóng viên Scott McIntyre phỏng vấn đã hỏi HLV Hoàng Anh Tuấn về cảm giác sau khi thực hiện được lời tuyên bố trước khi vòng chung kết (VCK) World Cup U.20 khai diễn “là sẽ làm nên lịch sử cho bóng đá Đông Nam Á (ĐNÁ)” (kiếm được điểm đầu tiên tại World Cup), nhưng khi đó rất ít người tin U.20 VN sẽ làm được.

Ông Hoàng Anh Tuấn nói: “Đúng. Tôi đã đặt mục tiêu đó với các cầu thủ của mình. Chúng tôi muốn làm nên lịch sử cho bóng đá ĐNÁ. Đã 38 năm nay, các đội ĐNÁ dự World Cup U.20 mà chẳng có được điểm nào. Vì thế, U.20 VN quyết tâm thay đổi lịch sử. Chúng tôi có cơ sở và niềm tin để làm được chuyện đó. Bây giờ, chúng tôi đã có 1 điểm như mong muốn rồi. Tôi rất vui và hạnh phúc”.

McIntyre hỏi tiếp: “Còn hơn cả 1 điểm có được, tôi nghĩ ông phải rất vui mừng nữa mới phải vì U.20 VN đã chơi một thứ bóng đá trên cả tuyệt vời. Ông có thể nói rõ về đội bóng của mình?”. Theo HLV Hoàng Anh Tuấn: “Đó là cả một quá trình dài làm việc để chúng tôi thể hiện được những gì như ngày hôm nay. Tính từ tháng 6.2015, những cầu thủ U.20 VN hiện nay khi đó chỉ mới 17 tuổi dự giải trẻ ĐNÁ rồi góp mặt liên tiếp ở các giải châu Á là AFC Championships trong năm 2015 rồi 2016. Cũng may mắn cho tôi là VFF (LĐBĐ VN) đặt trọng tâm vào bóng đá trẻ, cho tôi thời gian để tìm kiếm tài năng và có sự chuẩn bị tốt nhất với đội U.20 VN trước khi dự kỳ World Cup lần này”.

[VIDEO]: HLV HOÀNG ANH TUẤN PHÁT BIỂU VỚI THANH NIÊN

Trong khi đó, kênh FOX SPORTS cũng tìm hiểu rất kỹ với câu hỏi vì sao các cầu thủ U.20 VN đã thể hiện được một lối chơi kỹ thuật điêu luyện như vậy, và thực sự chinh phục người xem qua màn trình diễn ở trận đấu với U.20 New Zealand. Ông Hoàng Anh Tuấn cho biết: “Đó là một sự may mắn với tôi. Bạn biết đó, trong 2 hay 3 năm qua từ khi Học viện đào tào cầu thủ của CLB HAGL JMG cho ra mắt lứa cầu thủ chơi rất kỹ thuật như Công Phượng, Tuấn Anh, Xuân Trường… Những cầu thủ này đã chinh phục người hâm mộ VN. Từ đó, công tác đào tạo trẻ ở VN cũng thay đổi mạnh mẽ. Các CLB như Hà Nội FC cũng liên tiếp cho ra lò nhiều cầu thủ giỏi, kỹ năng khéo léo. Tôi đã tuyển chọn họ, kết hợp họ, cùng với các cầu thủ gây ấn tượng ở các CLB khác nữa. Chính dựa trên nền tảng của sự đào tạo từ các CLB tại VN này, mà tôi đã có một tập thể cầu thủ ưng ý như ngày nay”.

Cũng theo HLV Hoàng Anh Tuấn: “Tôi cũng thay đổi triết lý bóng đá của mình từ khi các CLB VN đào tạo cầu thủ hướng tới trọng tâm lối chơi kỹ thuật. Bạn hãy xem, cầu thủ VN về thể hình không thể so bì lại với các đối thủ từ New Zealand hay Pháp. Cho nên, để đối chọi lại đối thủ cao to, có lối chơi bóng dài và bổng, tôi chọn giải pháp lối chơi kỹ thuật, phối hợp ngắn, nhanh, gây áp lực mạnh. Thật tuyệt, chúng tôi đã làm được điều này rất tốt, hơn cả trông đợi”.

tin liên quan Tên gọi khác của bóng đá Việt Nam: Con rồng lửa! Một đêm tuyệt vời của bóng đá Việt Nam và Đông Nam Á, khi có hơn 8.000 CĐV Việt Nam đã biến sân Cheonan World Cup Stadium thành Mỹ Đình thu nhỏ.

Ông Hoàng Anh Tuấn cũng khẳng định: “Tinh thần thi đấu cũng là chìa khóa trong lối chơi của U.20 VN, giúp các cầu thủ luôn luôn đạt 100% khả năng của mình. Tuy nhiên, nếu chỉ có tinh thần thôi là không đủ. Bạn phải có năng lực và kỹ năng của mình nữa. Tất cả là ngang nhau”.

Ông Hoàng Anh Tuấn cũng giải thích cho phóng viên FOX SPORTS biết lý do vì sao khi kết thúc trận hòa U.20 New Zealand ông đã “hùng hổ” chạy vào sân la hét các cầu thủ U.20 VN. Ông Tuấn nói: “Thật ra tôi chỉ muốn họ hãy luôn đúng thẳng mình lên dù có thua hay thắng trận. Bất kể thế nào, bạn không bao giờ gục ngã. Đừng bao giờ nghĩ mình yếu kém. U.20 VN đã có mặt ở đây (World Cup), hãy tự hào vì điều đó. Hãy đứng dậy và hướng về phía trước. Tôi luôn nói với các cầu thủ mình như vậy”.

Giang Lao