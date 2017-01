Biệt danh Tuấn 'đớp' và những bức ảnh siêu đáng yêu của Vũ Minh Tuấn ngày nhỏ

Vũ Minh Tuấn bật mí hậu trường vui vẻ của chuyện cái tên: “Ngày nhỏ tôi ăn rất nhiều, ham ăn, người tôi mập mũm mĩm. Cụ tôi gọi tôi là Tuấn đớp, thế là từ đó bố mẹ và các anh em trong nhà thân thuộc với tên gọi này. Cho đến khi tôi lớn lên”.



Tuấn đớp có bố mẹ đều là công nhân ngành than. Bố anh là ông Vũ Văn Minh, công nhân lái xe công ty than Đèo Nai. Mẹ anh là bà Lê Thị Thanh Tâm, công nhân công ty than Cao Sơn.