Đội hình 'phụ' U.20 Việt Nam thắng dễ U.21 Roda JC

Bình luận viên Quang Huy cho biết, khá đông người Việt đang sinh sống, làm việc tại Hà Lan và Đức đã có mặt tại thành phố xinh đẹp Kerkrade nằm sát biên giới Hà Lan - Đức để cổ vũ cho các chàng trai trẻ đến từ Việt Nam.



So với trận đấu giao hữu đầu tiên cách đây ít ngày, tối qua, nhân sự của U.20 Việt Nam có khá nhiều sự thay đổi. HLV Hoàng Anh Tuấn đã thử nghiệm đội hình bằng cách tung ra 7 cầu thủ ở đội hình hai như Hoàng Nam, Văn Hào, Thanh Bình, Thanh Hậu, Thanh Sơn (số cầu thủ cũ của trận trước gồm thủ môn Sỹ Huy, Tấn Tài, Đình Trọng, Thái Qúy). Hà Đức Chinh, Trần Thành, Minh Dĩ… ngồi dự bị.

Hiệp 1, U.20 Việt Nam đá khá tốt, tổ chức được nhiều đợt tấn công do làm chủ khu trung tuyến. “Khá ngạc nhiên khi đội bạn chỉ được cái to khỏe chứ kỹ thuật cá nhân vụng về, kinh nghiệm thi đấu lại rất non. Nhưng đáng tiếc là 45 phút đầu tiên, quân mình không thể dứt điểm thành công bất kỳ cơ hội nào”, Quang Huy cho hay.