Châu Ngọc Quang lập cú đúp, HAGL cầm hòa Than Quảng Ninh tại Cẩm Phả

HAGL đang trải qua chuỗi ngày khó khăn vì sự cố trọng tài. Không những vậy, họ còn thiếu hụt lực lượng bởi thiếu vắng 3 trụ cột rất quan trọng đó là A Hoàng, Văn Thanh (thẻ phạt) và Văn Toàn do chấn thương. Điều này buộc HLV Nguyễn Quốc Tuấn phải xin "viện trợ" từ U.20 VN để Thanh Hậu và Thanh Bình quay về đá cho HAGL ở trận gặp Than Quang Ninh rồi mới quay trở lại cùng U.20 VN đi Đức tập huấn vào ngày 16.4. Trong khi HAGL thiếu trước hụt sau thì Than Quang Ninh lại có đầy đủ lực lượng tốt nhất. Đội bóng vùng đất mỏ cũng đang có phong độ tốt với 2 chiến thắng liên tiếp nên sẽ tiếp tục phát huy sức mạnh của mình để giành 3 điểm. Phát biểu trước trận đấu, HLV trưởng HAGL Nguyễn Quốc Tuấn nói: "Đây là trận đấu thật sự khó khăn với chúng tôi. Nhưng HAGL sẽ chơi đẹp dù thiếu hụt lực lượng. Chúng tôi sẽ chiến đấu đến phút cuối cùng để tìm cơ hội cho mình". Trên sân Thanh Hóa, đội bóng xứ Thanh hạ quyết tâm thắng Sài Gòn để vô địch lượt đi. Thanh Hóa có đầy đủ yếu tố thuận lợi để thắng trận này, bởi họ có lực lượng mạnh hơn và luôn chơi hay trên sân nhà. Các chân sút chủ lực của Thanh Hóa là Uche đang có phong độ tốt nên hứa hẹn sẽ tỏa sáng để giúp đội nhà lấy trọn 3 điểm. Ở nhóm cuối bảng, Long An được dự báo sẽ thua trận thứ 10 liên tiếp khi làm khách tại Quảng Nam. Đội chủ sân Tam Kỳ đã đặt mục tiêu thắng Long An để có thể góp mặt top 3. Trận đấu còn lại, Xổ số kiến thiết Cần Thơ nếu chơi chặt chẽ hy vọng sẽ có trận hòa trước SHB Đà Nẵng