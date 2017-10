Chuyện về Mr... ngủ gật làm HLV trưởng đội tuyển Việt Nam

Ông Park Hang-seo từng thắng ông Calisto trên sân Mỹ Đình Trước một số ý kiến cho rằng CLB Changwon FC mà ông Park Hang-seo đang dẫn dắt chỉ là đội bóng ở giải hạng ba của Hàn Quốc (xếp sau cả Mokpo City) và số trận thắng ít hơn số trận thua, thông tin từ Hàn Quốc cho biết ông Park nhận lời làm cho CLB này vì đây là đội bóng quê hương ông mặc dù tiềm lực tài chính của đội này kém. Nhưng có chi tiết đáng lưu ý: Năm 2009, VFF từng mời HLV Park Hang-seo cùng CLB Chunnam Dragons đến Hà Nội làm quân xanh cho đội U.23 VN trong quá trình chuẩn bị SEA Games 25. Đội bóng của VN do HLV Calisto dẫn dắt đã thua thầy trò HLV Park Hang-seo với tỷ số 1-2 (bàn thắng mở tỷ số cho VN do công của Phan Thanh Hưng ghi). (L.P) Được vợ ủng hộ hết lòng Trang Chonsun (Hàn Quốc) đã phỏng vấn HLV Park Hang-seo và những điều ông bày tỏ giống như những gì ông chia sẻ với VFF ở cuộc đàm phán: “Tôi không dám khẳng định 100% là sẽ thành công, nhưng tôi sẽ cống hiến tất cả những gì tôi có. Một mặt để giúp bóng đá VN nhanh chóng có chỗ đứng ở đấu trường lớn mà cụ thể là có mặt ở Asiad 2018 và Olympic 2020, mặt khác tôi muốn thế giới biết đến tài năng của HLV Hàn Quốc khi ra nước ngoài làm việc. Tôi rất vui vì nhận được sự trọng thị từ VFF. Họ nói rằng, mức lương mà tôi được nhận là mức cao nhất mà VFF đã từng trả cho HLV ngoại từ trước đến nay (HLV Miura được 15.000 USD/tháng - PV). Tôi sẽ mang sang VN một trợ lý người Hàn Quốc. Các cộng sự còn lại sẽ do VFF tuyển chọn. Kèm một trợ lý ngôn ngữ thông thạo tiếng Anh, Hàn Quốc. Đây là lần đi hành nghề xa nhà nhất, dài hơi nhất của tôi trong sự nghiệp nên vợ tôi có chút lo lắng. Bà ấy cũng động viên tôi ở chuyến phiêu lưu lần này”. Hợp đồng với thời hạn 2 năm được ký bởi Tổng thư ký VFF Lê Hoài Anh và ông Park, dự kiến vào ngày 11.10. (L.P)