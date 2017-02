CLB của Lào bỏ AFC Cup 2017, Than Quảng Ninh được lộc đầu năm

Như lịch bốc thăm chia bảng, Than Quảng Ninh cùng nằm ở bảng H với CLB Yadanarbon của Myanmar, Home Utd của Singapore và Lanexang Utd của Lào. Tuy nhiên vào phút chót, CLB của Lào rút lui, do đó bảng H chỉ còn 3 đội thi đấu.



Vì vậy, Than Quảng Ninh chỉ đá 4 trận thay vì 6 trận. Thầy trò HLV Phan Thanh Hùng cũng sẽ ra quân tại AFC Cup 2017 muộn hơn, vào ngày 8.3, thay vì ngày 22.2 như dự kiến ban đầu.

Như thethao.thanhnien.vn đã đưa tin, Than Quảng Ninh không được đá AFC Cup 2017 trên sân nhà Cẩm Phả vì sân vận động này cách xa sân bay quốc tế. Do đó, ngày 8.3, đội bóng này sẽ tiếp Yadanarbon của Myanmar trên sân vận động Mỹ Đình.

tin liên quan Than Quảng Ninh không được đá AFC Cup trên sân Cẩm Phả Một tin hơi buồn cho Than Quảng Ninh khi tại giải bóng đá tầm cỡ châu lục AFC Cup 2017 , nơi lần đầu tiên CLB được thử sức, đội sẽ không được đá trên sân nhà Cẩm Phả. Lý do được đưa ra là sân cách xa sân bay quá.

Chủ tịch CLB Than Quảng Ninh Phạm Thanh Hùng chia sẻ, dù CLB sẽ tốn kém chi phí thuê sân, cũng như vất vả cho cầu thủ cũng như người hâm mộ, song đây sẽ là cơ hội để các cầu thủ quyết tâm hơn cho giải đấu châu lục lần đầu tiên mình được quyền tham gia. Đặc biệt, với tin vui khi CLB của Lào bỏ giải cũng phần nào cho thấy những may mắn sẽ đến với Than Quảng Ninh.

Đại diện còn lại của Việt Nam dự AFC Cup 2017 là Hà Nội FC nằm ở bảng G. Bảng đấu này có 4 đội gồm Felda Utd (Malaysia), Ceres Negros FC (Philippines) và Tampines Rovers (Singapore). Các cầu thủ của HLV Chu Đình Nghiêm sẽ có trận mở màn gặp Ceres Negros FC ngày 21.2.

Thiên Hà