Cổ động viên Hải Phòng không còn diễu hành trước mỗi trận đấu

Chiều 7.1, ban quản lý Hội cổ động viên Hải Phòng ra thông báo hủy diễn hành trận khai mạc V-League 2017 . Theo một đại diện ban quản lý Hội CĐV Hải Phòng thì hội đã chủ động hủy bỏ để tránh các rắc rối phát sinh. Điều này được quyết định sau cuộc họp của công an TP.Hải Phòng về kế hoạch bảo đảm an ninh trật tự các hoạt động liên quan đối với các trận đấu bóng đá năm 2017 tại sân Lạch Tray.

Với mục đích bảo vệ an toàn cho lãnh đạo nhà nước, quan khách nước ngoài, khán giả, cầu thủ, trọng tài và giữ gìn an ninh trật tự khi có trận thi đấu diễn ra. Công an TP.Hải Phòng đã lập Ban chỉ đạo an ninh trật tự do Đại tá Nguyễn Trọng Phượng, Phó Giám đốc công an TP.Hải Phòng làm trưởng ban.



tin liên quan CĐV Hải Phòng đốt pháo sáng, diễu hành trước trận tiếp B.Bình Dương Sáng 30.4, khoảng 500 cổ động viên khoác áo đỏ đã tập trung diễu hành qua các con phố tại Hải Phòng. Đây không phải là điều lạ vì từ nhiều năm nay các cổ động viên Hải Phòng được biết đến như là liều thuốc tinh thần cho các cầu thủ đất cảng. Trong đó Công an TP.Hải Phòng sẽ chủ động ngăn chặn, xử lý ngay không để xảy ra tình trạng cổ động viên tập trung phương tiện diễu hành, điều khiển phương tiện lạng lách đánh võng trên đường, tổ chức đua xe, đốt các loại pháo vứt xuống đường, vi phạm giao thông và có những hành vi quá khích.

Trên thực tế, dù đã tổ chức diễu hành nhiều mùa giải nhưng công tác thống nhất, đảm bảo an ninh trật tự của CĐV Hải Phòng khi tham gia diễu hành vẫn rất có vấn đề. Vẫn còn một số CĐV không đội mũ, lạng lách trên đường, đốt pháo sáng, pháo khói vứt xuống đường, vượt đèn đỏ, đi ngược chiều. Lực lượng CĐV Hải Phòng rất nhiệt tình nhưng khá phức tạp. Bản thân Hội cổ động viên hiện nay cũng không thuộc CLB Hải Phòng nên khó khăn trong việc quy trách nhiệm khi có sự cố xảy ra.

Vào chiều mai 8.1, CLB Hải Phòng sẽ tiếp đón CLB Sài Gòn trong khuôn khổ vòng 1 V-League 2017. Bước vào mùa giải mới CLB Hải Phòng đã chia tay thủ môn Đinh Xuân Việt, tiền vệ Thanh Tùng, hậu vệ Văn Nam. Còn lại bộ khung vẫn xoay quanh bộ đôi tiền đạo người Jamaica Diego Fagan và Errol Stevens, trung vệ nhập tịch Lê Văn Phú và các tuyển thủ Đặng Văn Lâm, Văn Thắng, Ngọc Thịnh hay các cựu binh Văn Nhiên, Khánh Lâm.

Mùa giải V-League 2017 chắc chắn sẽ khó khăn hơn với đội bóng đất cảng. Các đối thủ đã biết được sức mạnh của thầy trò HLV Trương Việt Hoàng . Không dễ để Hải Phòng lặp lại chuỗi trận bất bại kỷ lục như mùa giải trước.

Lê Tân