Công Vinh tặng CĐV Long An cặp vé du lịch Thái Lan

Trận đấu giữa CLB TP.HCM gặp Long An diễn ra trên sân Thống Nhất vào lúc 17 giờ 30 ngày 19.2 là trận đấu trên sân nhà đầu tiên của đội bóng thành phố năm Đinh Dậu. Không chỉ thế, nó được coi là trận cầu 6 điểm khi cả hai đều đặt mục tiêu trụ hạng ở mùa giải năm nay.



Ngoài sự vụ “xấu xí” đáng tiếc vào cuối hiệp 2 thì trận đấu cũng có thời điểm trở nên khá ồn ào trên khán đài, khi CĐV Long An đòi quyền lợi là phần thưởng cặp vé đi du lịch Thái Lan khi chứng minh được vé của mình trùng khớp với số vé trúng thưởng được ban tổ chức đọc loa.

Sau khi kết thúc hiệp thi đấu đầu tiên, quyền chủ tịch CLB TP.HCM Lê Công Vinh đã đích thân xuống sân để tổ chức bốc thăm 3 cặp vé trọn gói du lịch Thái Lan cho các khán giả mua vé vào xem đội bóng thành phố thi đấu.

Đây là hành động Công Vinh tri ân các cổ động viên đã ủng hộ đội bóng trong thời điểm hiện nay. Với 3 cặp vé khứ hồi (6 vé) đi du lịch Thái Lan cho những người mua vé vào sân theo dõi trận đấu này, mỗi vé khứ hồi có giá khoảng 300-400 USD, tổng giá trị 6 vé mà Công Vinh dành tặng cho khán giả khoảng 50 triệu đồng.

Tuy nhiên một sự cố nhỏ đã xảy ra sau khi BTC công bố kết quả, đã xuất hiện hai tấm vé có số sê ri trùng nhau khiến cho ban tổ chức phải một phen“mướt mồ hôi” giải quyết.

Theo như lời của một CĐV đến từ Long An là anh Trần Anh Tuấn, thì anh mua 100 vé để cho Hội CĐV Long An đến sân Thống Nhất cổ vũ và tiếp lửa cho đội nhà.

Và trong số đó có một tấm vé trùng với kết quả mà ban tổ chức công bố. Sau khi chứng kiến người hâm mộ Long An phản ứng và nhân viên CLB TP.HCM đã quyết định tặng thêm một cặp vé cho người may mắn trong Hội CĐV Long An.

Công Vinh cho biết, ngoài việc bốc thăm trúng thưởng, CLB TP.HCM cũng sẽ xây dựng những quầy hàng tặng đồ lưu niệm, hay nước uống, cũng như tổ chức trò chơi trước sân để khán giả đến sân bóng được tận hưởng một ngày cuối tuần vui vẻ.

"Tôi mong muốn, mỗi dịp cuối tuần mọi người sẽ đến sân, không chỉ được sống trong không khí cuồng nhiệt trên sân bóng mà còn được hưởng dịch vụ tốt nhất mà CLB TP.HCM mang lại", Công Vinh chia sẻ.

