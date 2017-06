Cúp Quốc gia 2017: ĐKVĐ Than Quảng Ninh có nguy cơ thành cựu vương

16 giờ

Sự trở lại của chân sút Gaston Merlo đã đem đến một sức sống mãnh liệt cho SHB.Đà Nẵng. Chiến thắng 5-1 trước FLC Thanh Hóa mới đây là thông điệp mạnh mẽ gửi đến hàng thủ Than Quảng Ninh. Tuy nhiên, SHB.Đà Nẵng được dự báo sẽ không dễ dàng triển khai thế trận như trận đấu trước bởi với lợi thế sân nhà, Than Quảng Ninh chắc chắn sẽ chơi rất hưng phấn. Về vấn đề lực lượng, cả 2 đội đều có những tổn thất nhất định. Về phía đội chủ nhà Than Quảng Ninh, Nguyên Sa, Xuân Hùng không thể ra sân do chấn thương còn đội khách SHB.Đà Nẵng cũng không thể có sự phục vụ của tiền đạo Eydison và Hà Đức Chinh cũng với lý do tương tự. Tuy nhiên, HLV Lê Huỳnh Đức đã đón nhận tin vui khi chào đón sự trở lại của cây săn bàn Đỗ Merlo và tiền vệ Huy Toàn.