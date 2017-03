'Điểm mặt' đối thủ của tuyển U.20 Việt Nam tại World Cup

Bài học Myanmar

Cách đây 2 năm, tuyển U.20 Myanmar làm nên lịch sử khi đoạt vé vào VCK World Cup U.20 tại New Zealand và đã được đầu tư mạnh mẽ, tập huấn tại Đức gần 6 tháng dưới sự dẫn dắt của HLV lão luyện Gerd Zeise để tham dự VCK. Khi đó, bóng đá Myanmar dồn mọi nguồn lực, từ cầu thủ tốt nhất, điều kiện tài chính tốt nhất... cho đội U.20 vì nghĩ rằng họ nằm ở bảng đấu dễ thở với New Zealand, Mỹ và Ukraine nên hy vọng ít nhất cũng sẽ vào vòng 1/8.

Thế nhưng U.20 Myanmar thua tan tác cả 3 trận vòng bảng, để lọt lưới tới 13 bàn và chỉ ghi được 2 bàn. Sau này, HLV Gerd Zeise khi sang VN theo dõi đội U.21 Myanmar thi đấu tại giải U.21 quốc tế Báo Thanh Niên năm 2016 tại TP.HCM đã nói: “Chính sự hồ hởi quá mức của người hâm mộ Myanmar, rồi giới truyền thông khi thấy chúng tôi nằm ở bảng đấu dễ thở nên ai cũng nghĩ mọi chuyện đơn giản, nhất là với sự đầu tư tối đa như vậy U.20 Myanmar sẽ làm nên chuyện. Tuy nhiên, ít ai chịu suy luận rằng bóng đá Đông Nam Á so với các khu vực khác trên thế giới ở mọi cấp đội tuyển vẫn còn một cách biệt rất xa”.

U.20 New Zealand, Honduras có vừa tầm ?

Ngoài U.20 Pháp là đương kim vô địch giải U.19 châu Âu và là ứng cử viên số 1 cho chức vô địch World Cup U.20 lần này vượt trội trong bảng, cả New Zealand lẫn Honduras cũng không hề dễ chịu chút nào cho U.20 VN.

U.20 New Zealand từng 4 lần góp mặt ở VCK World Cup U.20. Gần nhất là năm 2015, trong tư cách chủ nhà, U.20 New Zealand lọt vào vòng 1/8 sau khi thắng U.20 Myanmar đến 5-1. Họ là một tập thể có kinh nghiệm với ít nhất 3 cầu thủ đang chơi bóng ở Anh và Mỹ là Michael Woud (đội trẻ CLB Sunderland), Hunter Ashworth và Myer Bevan. Số còn lại đang chơi ở giải A-League (Úc) như Sarpreet Singh, Joe Bell, Logan Rogerson... cho CLB Wellington Phoenix. Cần nhớ New Zealand từng 2 lần dự World Cup 1982 và 2010. Trong đó, họ đã ngẩng cao đầu về nước khi hòa cả 3 trận trước Ý, Paraguay và Slovakia.

Trong khi đó, U.20 Honduras đang là á quân giải U.20 khu vực CONCACAF 2017 mới kết thúc hôm 5.3 khi chỉ chịu thua U.20 Mỹ ở trận chung kết sau loạt sút luân lưu 11 m với tỷ số 3-5 (hòa 0-0 trong giờ thi đấu chính). Trong thành phần U.20 Honduras có tiền đạo mới 19 tuổi Darixon Vuelto đang chơi cho CLB Tenerife ở giải hạng nhì Tây Ban Nha. Ngoài ra còn có các tiền đạo Jorge Alvarez, các tiền vệ Foslyn Grant, Denil Maldonado hay Douglas Martinez từng dự World Cup U.17 thế giới. Honduras cũng từng dự World Cup 1982 (hòa Tây Ban Nha, Bắc Ireland) và World Cup 2010 (hòa Thụy Sĩ). Tại Olympic Brazil 2016, Honduras từng vào đến bán kết và giành hạng tư chung cuộc.

Pháp từng 6 lần dự VCK U.20, vô địch U.20 TG năm 2013; thi đấu 27 trận ở VCK U.20, thắng 14, hòa 6, thua 7, đang là ĐKVĐ U.19 châu Âu. New Zealand 5 lần dự VCK U.20, lọt vào vòng 1/8 World Cup U.20 năm 2015; thi đấu 13 trận ở VCK U.20, thắng 1, hòa 3, thua 9, đang là ĐKVĐ U.20 châu Đại Dương. Honduras 7 lần dự World Cup U.20, đấu 18 trận ở CK, thắng 4, thua 14, hiện là á quân U.20 CONCACAF. (T.K)

30 cầu thủ lên tuyển U.20 VN Hôm qua VFF đã thông báo danh sách 30 cầu thủ U.20 VN sẽ lên tập trung vào ngày 21.3 tới tại Nha Trang chuẩn bị cho VCK U.20 World Cup. Về cơ bản, danh sách này còn khá đầy đủ các cầu thủ từng giành hạng tư U.19 năm rồi ở Bahrain (chỉ thiếu Mạc Đức Việt Anh, Trần Duy Khánh đều do chấn thương) và bổ sung thêm 6 gương mặt mới là Đức Chiến, Hoàng Đức (Viettel), Đình Trọng (Sài Gòn), Đinh Thanh Bình (HAGL), Đặng Văn Tới (Hà Nội), Tuấn Cảnh (Bình Dương). Trong thành phần đội, Hà Nội đông nhất với 7 cầu thủ, kế đến là Viettel (5), Becamex Bình Dương (4)... Danh sách cụ thể: Thủ môn (4): Sỹ Huy, Minh Hiếu (Hà Nội), Tiến Dũng (Thanh Hóa), Thanh Tuấn (Đồng Tháp). Hậu vệ (9): Trọng Đại, Đức Chiến (Viettel), Văn Hậu, Văn Tới (Hà Nội), Dũ Đạt (B.Bình Dương), Tấn Sinh (Quảng Nam), Tấn Tài (Bình Định), Thanh Thịnh (Đà Nẵng), Đình Trọng (Sài Gòn). Tiền vệ (12): Quang Hải, Minh Dĩ, Thái Quý (Hà Nội), Tiến Anh, Văn Hào, Hoàng Đức (Viettel), Thanh Hậu, Hoàng Nam, Thanh Sơn (HAGL), Anh Tỷ, Tuấn Cảnh (B.Bình Dương), Tiến Dụng (Than Quảng Ninh). Tiền đạo (5): Thanh Bình (HAGL), Đức Chinh (Đà Nẵng), Tiến Linh (B.Bình Dương), Trần Thành (Huế), Công Thành (Đồng Tháp). (Quốc Việt)



Giang Lao