Đinh Thanh Trung - Cầu thủ ghi hattrick đầu tiên ở V-League 2017

Ở vòng 4 V-League, Quảng Nam bị coi như đối thủ “chiếu dưới” và hầu hết mọi lời dự đoán đều theo kiểu: Quảng Nam dễ thua, may lắm chỉ kiếm được 1 điểm.



Nhưng đội khách đã không chỉ thắng mà còn thắng đậm với tỷ số 3-1 và ba bàn đều có chung một tác giả duy nhất, được ghi ở ba tình huống hoàn toàn khác nhau. Không đá hoa mỹ, không phối hợp thuê dệt nọ kia, Quảng Nam chơi giản đơn, chủ trương phòng ngự phản công được giữ vững từ đầu chí cuối. Hàng thủ chơi khá an toàn và hàng công ít dồn dập nhưng phát nào ra phát nấy.

[VIDEO]: TỔNG HỢP TRẬN THAN QUẢNG NINH - QUẢNG NAM - Nguồn: VPF

Thanh Trung mở tỷ số nhờ cú sút phạt từ ngoài vòng 16m50 cực đẹp ở phút 24. Thủ môn đội trưởng Huỳnh Tuấn Linh bay hết cỡ cũng không tài nào cản phá nổi. Thanh Trung nâng tỷ số lên 2-1 ở phút 45+2 từ chấm phạt đền (trước khi hậu vệ Thanh Hiền phạm lỗi trong vòng cấm, đội nhà có bàn gỡ hòa 1-1 do công của Hải Huy).

Thanh Trung đua bóng tốc độ ở pha phản công nhanh phút 82, hậu vệ Dương Văn Khoa luôn theo sát nhưng vẫn không ngăn nổi cú ra chân cực nhanh của anh, ấn định tỷ số 3-1. Ngoài dấu ấn cá nhân quá đậm, trước khi bị thay ra ở gần cuối hiệp 2, với tư cách đội trưởng, Trung quán xuyến thế trận rất tốt. Cái dáng loắt choắt, bé nhỏ của anh là điểm nhấn hấp dẫn nhất, mà theo như cách nói của HLV Hoàng Văn Phúc: “Một mình Trung gánh cả đội. Tôi cho Trung điểm tối đa. Cậu ý chơi quá hay, quá tuyệt vời. Cảm ơn Trung đã mang lại cảm xúc vui sướng vô bờ bằng cú hattrick đầu tiên của mùa giải”.

Về phần đội chủ nhà, xin được nói ngay rằng, có thể trọng tài chính Nguyễn Hiền Triết còn có vài xử lý khiến Than Quảng Ninh phật lòng, nhưng thất bại của họ trước đối thủ được đánh giá yếu hơn là Quảng Nam - hoàn toàn không phải do trọng tài - mà do nguyên nhân nội tại của chính đội bóng này. Nhiều trụ cột không duy trì được phong độ như mùa năm ngoái. Tân binh Patiyo Tambwe (cầu thủ từng khoác áo Quảng Nam trước đây) chưa rực rỡ như kỳ vọng. Cơ hội tạo ra nhiều vô kể nhưng chỉ một lần thành công. Âu cũng là số đen!

Trên đường rời sân vào phòng họp báo, thấy trọng tài Hiền Triết lững thững đi ra ngoài, HLV Phan Thanh Hùng liền tới gần, nói gì đó vài câu rồi lắc đầu bước tiếp. Trong trận, một lần, ông ra sát chỗ trọng tài bàn Nguyễn Trung Kiên cự nự: “Sao trọng tài chính không giơ thẻ?”. Số là cầu thủ Nguyễn Ngọc Nguyên đã dùng tay chơi bóng ở ngoài sát vòng cấm và đáng lẽ phải bị thẻ vàng mới xứng đáng nhưng trọng tài Triết cho qua (ở phút 51, Nguyên đã bị một thẻ vàng và nếu thêm thẻ nữa thì bị truất quyền thi đấu).

“Tôi không hài lòng về công tác trọng tài không phải vì đội tôi thua. Than Quảng Ninh còn bị bỏ một quả phạt đền khi hậu vệ Quảng Nam cũng chơi bóng bằng tay ở vòng cấm. Trọng tài đã rất tùy tiện. Tất nhiên, chúng tôi đã rất thiếu may mắn khi không dứt điểm chính xác. Than Quảng Ninh đã thua 3 /4 trận đấu đầu mùa nhưng tôi không bi quan. Chúng tôi vẫn đang đi đúng hướng. Tôi hy vọng sau Tết, mọi thứ sẽ trở lại tốt như xưa”, HLV Phan Thanh Hùng chia sẻ.

Lan Phương