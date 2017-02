Đội trưởng CLB Long An: ‘Tôi không muốn kết thúc sự nghiệp như thế này’

Minh Nhựt: Mong giảm án để có tiền chạy thận cho mẹ già Minh Nhựt, thủ môn người An Giang ký hợp đồng có thời hạn chỉ 1 năm không có phí lót tay với Long An, đang đứng trước tương lai bất định. Không chỉ là cá nhân vợ con anh, mà còn là nỗi lo về sức khỏe người mẹ già đang mắc bệnh hiểm nghèo.

[VIDEO]: PHÚT ĂN NĂN CỦA THỦ MÔN MINH NHỰT - Thực hiện: Trần Tuấn Anh “Tôi sốc và buồn lắm. Đến tận lúc này tôi vẫn chưa hết bàng hoàng vì không nghĩ án phạt nặng như vậy. Tương lai tôi bây giờ không biết làm sao. Sáng nay đội nghỉ, bên CLB cũng chưa thấy đả động gì với tôi. Điều tôi mong lúc này là sẽ được giảm án, để làm sao tôi còn tiếp tục có cơ hội chơi bóng thêm một thời gian nữa để lo cho mẹ già đang phải chạy thận ở nhà”, Minh Nhựt chia sẻ. Minh Nhựt hiện ngoài gia đình nhỏ của mình cũng đang liên tục tìm cách chữa chạy cho người mẹ cao tuổi đang mỗi tuần phải chạy thận 3 lần của mình. Anh về Long An không có tiền lót tay, chỉ gom góp bằng tiền lương mỗi tháng 20 triệu và thi thoảng là tiền thưởng khi đội chơi tốt. Xoay qua xoay lại, mỗi lần nhận tiền thì xem như một nửa để dành cho mẹ già chạy thận. Phần còn lại, khoảng chục triệu mỗi tháng của Minh Nhựt là "nồi cơm" chính nuôi vợ con.