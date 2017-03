Đội tuyển Việt Nam kém Thái Lan 9 bậc trên bảng xếp hạng FIFA

Tuyển Việt Nam hội quân chuẩn bị cho vòng loại Asian Cup

Thầy trò HLV Nguyễn Hữu Thắng sẽ hội quân trở lại vào ngày 20.3 tới tại Hà Nội, sau khi kết thúc vòng 10 V-League 2017. Ngày 22.3, đội tuyển sẽ có trận đấu giao hữu quốc tế với tuyển Đài Loan trên sân Hàng Đẫy. Trận đấu này được đánh giá là cữ dượt quan trọng của đội tuyển trước khi di chuyển sang sân trung lập Republican Central thuộc thủ đô Dushanbe (Tajiskistan) để thi đấu với tuyển Afghanistan trong khuôn khổ lượt trận đầu tiên của bảng C- vòng loại cuối cùng Asian Cup 2019. Theo thông báo của AFC, sở dĩ trận đấu này phải tổ chức trên sân trung lập là do tình hình an ninh tại Afghanistan không được đảm bảo.

Điểm đáng chú ý, mặt sân thi đấu của Republican Central là cỏ nhân tạo chứ không phải cỏ tự nhiên. Vì vậy, để tạo sự chủ động ngay từ khâu chuẩn bị, HLV trưởng Nguyễn Hữu Thắng đã lên kế hoạch cho các học trò tập luyện trên sân cỏ tự nhiên tại Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam trong đợt tập trung tới. Ngoài ra, đội tuyển cũng sẽ di chuyển sang Tajikistan sớm hơn ít nhất 4 ngày để có thời gian hồi phục và làm quen với điều kiện thời tiết, sân bãi.

Được biết, tại đợt tập trung sắp tới, đội tuyển Việt Nam cũng sẽ có sự phục vụ của chuyên gia vật lý trị liệu người Đức, ông Pablo Lester Sawicky.