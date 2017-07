Futsal Sanna Khánh Hòa lần đầu vào bán kết giải Đông Nam Á

Trong trận quyết định gặp CLB East Coast Heat của Úc, một đội bóng có kỹ thuật tốt, thể lực mạnh mẽ và thể hình to khỏe tại lượt trận cuối bảng B giải futsal Đông Nam Á mở rộng 2017 chiều nay 5.7, đại diện Việt Nam đã thi đấu thật ngoan cường để thắng đậm với tỷ số 6-2, xứng đáng đứng đầu bảng với 7 điểm, hiệu số bàn thắng bại 16/5 lọt vào bán kết.

Trưởng đoàn Futsal Sanna Khánh Hòa Nguyễn Thanh Hải từ Thái Lan, cho biết: “Điểm yếu chung của cầu thủ bóng đá Việt Nam ngoài trời cũng như trong nhà là nhập cuộc với tâm lý thường thiếu ổn định và chúng tôi cũng không ngoại lệ nên đã thua sớm 1 bàn. Tuy nhiên dù bị dẫn trước nhưng tinh thần và ý chí thi đấu của toàn đội vẫn vững vàng. Chúng tôi vẫn kiên trì đeo bám từng đường bóng,chờ sơ hở của đối thủ để khai thác.

May mắn đã đến với đội ở đầu hiệp 2 khi trong một pha tranh chấp, cầu thủ của đội Úc là Jamie Dib đã chơi thô bạo với thủ môn Ý Hòa nên bị truất quyền thi đấu. Chúng tôi đã tận dụng cơ hội đáng quý này khai thác sự hơn người để ghi bàn gỡ hòa do công của Khắc Chí.

Sau bàn thắng, lối chơi của toàn đội nhịp nhàng, gắn kết và khéo léo hơn. Nhờ vậy đã khiến cho đội Úc rơi vào thế lúng túng và thể hiện sự nôn nóng tràn lên do không thể chấp nhận tỷ số hòa vì nếu hòa họ sẽ bị loại do kém hiệu số với Melaka United của Malaysia, nên buộc lòng họ đẩy cao đội hình. Chỉ cần vậy và tận dụng sơ hở trong phòng ngự của East Coast Heat, chúng tôi đã tấn công dồn dập bằng các pha dàn xếp nhanh, xử lý bóng dứt khoát để ghi 5 bàn trong 10 phút cuối trận. Ngoài Khắc Chí ghi thêm 2 bàn để lập hat-trick, các bàn còn lại do Y Nghĩa Ê Ban, Mai Thành Đạt (sút phạt đền) và Đình Hùng ghi”.

Với ngôi đầu bảng, futsal Sanna Khánh Hòa sẽ tranh bán kết vào 16 giờ 15 phút chiều mai 7.7 với đội Permata Indad Futsal của Indonesia, xếp nhì bảng A. Đây là đội bóng có lối đá tinh quái, thắng 2 trận trước Pyay Unirted của Myanmar 9-4 và Shah Unkited của Brunei đến 6-3 ở vòng bảng và chỉ thua đương kim vô địch Thái Port (Thái Lan) 1-4. Trong đội hình của đội bóng Indonesia có các tài năng như Andri Yana, Andiarsyah, Muhamad, Rico Zulkarnair, Berkencie Victtorius... đầy kinh nghiệm.

Tuy nhiên, nếu tiếp tục duy trì được ngọn lửa trong cách chơi thì đại diện Việt Nam hoàn toàn có thể vào chung kết. Năm rồi Thái Sơn Nam của Việt Nam đã giành HC bạc nên cũng là thách thức cho Sanna Khánh Hòa viết tiếp truyền thống. Ngoài ra đây là cơ hội để Sanna Khánh Hòa tiếp tục chứng tỏ vị thế của futsal Việt Nam ở đấu trường khu vực.

Đăng Khoa