Giải U.21 báo Thanh Niên 2017: Đội 3 lần vô địch sớm bị loại

Hà Nội bị loại là cú sốc lớn nhất của vòng loại giải U.21 Báo Thanh Niên lần thứ 21 năm 2017 Cúp Clear men. Trước giải không ai nghĩ đội bóng của HLV Phạm Minh Đức với những cái tên nổi đình nổi đám như Phạm Tuấn Hải, Trương Văn Thái Quý, Đặng Văn Tới, Nguyễn Thành Chung... lại không thể có mặt ở VCK.

Ngay tướng Đức cũng rất tự tin ông sẽ quyết tâm đưa Hà Nội lên đỉnh cao lần nữa như cách mà bóng đá trẻ thủ đô đã thống trị nhiều giải U.19 và U.21 trong 2-3 năm qua. Thế nhưng, trận khởi đầu chật vật hòa Viettel đã báo hiệu giông tố và thực tế trận gặp Sông Lam Nghệ An chiều nay, những yếu kém của Hà Nội đã phơi bày. Đó là cách tiếp cận trận đấu thiếu tập trung của một số cầu thủ, sự lỏng lẻo trong hệ thống phòng ngự và đặc biệt khi bị đối thủ đá rắn, chơi áp sát, các phẩm chất kỹ thuật của một đội bóng dày dạn chinh chiến như Hà Nội bỗng nhiên mất tác dụng.

Có thể áp lực tâm lý buộc phải thắng khiến cho đôi chân cầu thủ Hà Nội như “đeo chì” và bằng chứng chỉ ngay trong hiệp đầu (phút 10 và 43), họ đã để cho Sông Lam 2 lần vượt lên dẫn trước do Nguyễn Văn Đức và Phan Văn Đức ghi. Dù sau đó Phạm Tuấn Hải gỡ bằng quả 11m nhưng vẫn không thể giúp Hà Nội đảo ngược thế cờ. Thúc thủ 1-2 trước Sông Lam Nghệ An ở trận đấu quyết định tại bảng A, Hà Nội chỉ còn biết tự trách mình đã để lỡ thời cơ có mặt ở Bình Dương chỉ vì không giải được bài toán tâm lý.

Trong rrận này đội bóng xứ Nghệ đã thi đấu rất hay dưới sự chỉ đạo của HLV Đinh Văn Dũng khi bắt người chặt trên toàn sân không để khoảng trống cho các cầu thủ thủ đô tung hoành nên đã làm vô hiệu hóa lối đá kỹ thuật nhánh của Hà Nội. Dưới sự chỉ huy của đội trưởng Phạm Xuân Mạnh cùng những cái tên như Đồng Văn Đoàn, Trần Đình Bảo, Nguyễn Văn Việt, Phạm Hồng Định và thủ môn Dương Văn Cường, Sông Lam đã thể hiện sự gắn kết, chặt chẽ trong đấu pháp và xứng đáng đứng đầu bảng với 7 điểm để lọt vào VCK.

Cùng giờ Viettel thắng đậm Thanh Hóa 7-1 có 5 điểm hiệu số +6 xếp thứ nhì. Các bàn thắng của Viettel do Lê Tuấn Anh (18), Trần Hoàng Sơn (31), Nguyễn Trọng Đại (29), Nguyễn Đức Chiến (21), Nguyễn Vũ Linh (16) ghi 2 bàn và 1 bàn đá phản của Mạnh Duy (5, Thanh Hóa).

Không có bất ngờ ở bảng B khi chủ nhà Thừa Thiên Huế thắng Bình Định 3-1 do Trần Thành, Xuân Lộc và Tuấn Anh ghi để có 10 điểm dẫn đầu. Đội Quảng Nam trong trận đấu quyết định dù có sự trở về của tuyển thủ U.22 Huỳnh Tấn Sinh và ghi bàn dẫn trước chính từ đường chuyền của Tấn Sinh do Văn Đô ghi bàn, nhưng cuối cùng vẫn không thể vượt qua và để Đà Nẵng cầm chân 1-1 do Bá Dương ghi . Như vậy Quảng Nam có 8 điểm xếp thứ nhì.

May cho Hoàng Anh Gia Lai ở bảng C khi thắng ”hú hồn” 1-0 trước Bình Phước kiên cường vào giờ chót do Hoàng Thanh Tùng sút thắng phạt đền ở phút 86 khi Bình Phước chỉ còn 10 người do Văn Công Quý (12) bị thẻ đỏ rời sân. Nhờ chiến thắng này mà những đứa trẻ của bầu Đức giành ngôi nhì bảng C với 12 điểm cùng thắng 4 thua 1 như PVF (PVF thắng TP.HCM 1-0 do Ngô Tùng Quốc (2) đánh đầu ghi bàn duy nhất), nhưng Hoàng Anh Gia Lai thua đối đầu. Trận còn lại Đồng Nai hòa Đak Lak 1-1.

Tại bảng D, Đồng Tháp thắng An Giang 1-0 do Trần Công Minh (8) ghi bàn duy nhất có 12 điểm dẫn đầu, An Giang 9 điểm xếp nhì. Còn lại Long An thắng Cần Thơ với tỉ số kỷ lục 7-2.

Do quy định điều lệ chỉ chọn 3 trong 4 đội xếp nhì có thành tích tốt nhất dự vòng chung kết nên giữa 4 đội nhì bảng do chênh lệch trận đấu (bảng A có 4 đội, bảng B và D có 5 đội còn bảng C có 6 đội) nên khi so sánh sẽ không tính thành tích của đội nhì bảng đó với đội xếp thứ 5 và thứ 6 trong bảng đó. Vì vậy điểm của các đội nhì bảng khi so sánh cụ thể như sau: HAGL: 6 điểm, An Giang 6 điểm, Viettel 5 điểm (hiệu số+ 6), Quảng Nam 5 điểm (hiệu số +5). Như vậy Quảng Nam thua hiệu số với Viettel nên bị loại. Thật may cho Viettel và cũng tiếc cho Quảng Nam đã đánh rơi chiếc vé dự VCK.

Như vậy vòng loại giải bóng đá U.21 Báo Thanh Niên đã xác định được 8 đội dự vòng chung kết gồm: Sông Lam Nghệ An, Viettel, Thừa Thiên Huế, PVF, Hoàng Anh Gia Lai, Đồng Tháp, An Giang và chủ nhà Bình Dương. Vòng chung kết sẽ điễn ra trên sân Gò Đậu (Bình Dương) từ ngày 28.11 đến 7.12. Sau đó là giải U.21 quốc tế tại Bình Định từ ngày 13.12 đến 23.12.

Đăng Khoa - Lê Toàn