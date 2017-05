HLV Hoàng Anh Tuấn: 'U.20 Việt Nam chỉ có 1 điểm nhưng tôi rất hài lòng'

Không bất ngờ khi Trọng Đại không có tên trong danh sách xuất phát. HLV Hoàng Anh Tuấn bất ngờ xếp bộ đôi Lương Hoàng Nam - Nguyễn Quang Hải đá chính, trấn giữ khu trung tuyến.

Một quyết định có vẻ mạo hiểm khi 2 tiền vệ này đều chỉ cao dưới 1m70, thậm chí Hoàng Nam là mấp mé mốc 1m60. Thế nhưng thực tế trên sân cho thấy HLV Hoàng Anh Tuấn đã cao tay thế nào.

Tung ra đội hình với cặp tiền đạo Đức Chinh đá cắm và Thanh Bình chơi hộ công kiêm máy quét, U.20 Việt Nam nhanh chóng tạo sức ép lên hàng thủ của đội bạn bởi những pha bứt tốc liên tục.

Đặc biệt, khả năng kiểm soát bóng thông minh với những miếng bật nhả 1 chạm liên tục với các vệ tinh giúp U.20 Việt Nam hóa giải ý đồ gây sức ép của New Zealand và dồn đối thủ về phần sân nhà.

Sự áp đảo đó đã diễn ra suốt hầu hết hiệp 1 và khoảng 2/3 hiệp 2. Đó là quãng thời gian sân Cheonan World Cup Stadium với gần 1 vạn CĐV trở thành Mỹ Đình thu nhỏ và cùng hưng phấn khi các cầu thủ khiến đối thủ to cao hơn nhiều phải co cụm và chạy theo bóng.

Sự áp đảo về thời lượng kiểm soát bóng trên nửa sân U.20 New Zealand (có thời điểm lên đến 63% so với vỏn vẹn 37% của đối thủ) giúp chúng ta tạo ra những cơ hội, tiêu biểu là pha ngoặt bóng và dứt điểm rất hay của Thanh Bình ở phút 15, hoặc sau đó của Hoàng Nam, hay cú sút búa bổ của Văn Hậu. Hoặc không hiểu VAR (Video Assistant Referee - trợ lý trọng tài video) đã ở đâu khi Thanh Bình sút bóng đã chạm tay hậu vệ U.20 New Zealand trong khu vực cấm địa ở phút 37…

Đáng tiếc nhất là tình huống Hoàng Đức vào sân thay người đệm bóng ra ngoài từ khoảng cách chỉ 5m khi toàn bộ hàng thủ New Zealand đã lỡ đà sau quả chuyền bóng rất thông minh của Đức Chinh.

Quá nhiều cơ hội và không dứt điểm được, U.20 Việt Nam chấp nhận để U.20 New Zealand cầm hòa 0-0 đáng tiếc. Dù vậy, với 1 điểm có được, thầy trò HLV Hoàng Anh Tuấn đã đi vào lịch sử. Họ đã viết lên trang sử mới cho bóng đá Việt Nam và Đông Nam Á, như đại diện đầu tiên có điểm ở sân chơi World Cup.

Phát biểu sau trận đấu, HLV Hoàng Anh Tuấn cho biết: "Cảm xúc lần đầu đặt chân lên sân chơi World Cup rất khó tả, rất tự hào. Nhìn các học trò thi đấu tôi muốn xỏ giày chạy vào sân tham gia luôn. Tuy rằng U.20 Việt Nam chỉ có được 1 điểm nhưng tôi vẫn hài lòng...'.

Tôi rất vui khi tinh thần chiến đấu của các học trò. Trận đầu tiên tại World Cup trong bầu áp lực lớn như thế này, các cầu thủ của tôi vượt qua áp lực để đã chơi với trình độ cao nhất. Tôi xin cảm ơn rất nhiều đến các CĐV, tôi rất ngạc nhiên, không nghĩ sẽ có nhiều đến thế ủng hộ U.20 Việt Nam. Các bạn thấy đấy, sự ủng hộ từ rất nhiều cảm xúc từ khán đài đã giúp cho các cầu thủ của chúng tôi rất nhiều".

Lúc 15 giờ ngày 25.5 sắp tới, U.20 Việt Nam sẽ bước vào trận thứ 2, gặp U.20 Pháp.

Quốc Việt

(từ Cheonan)