Làm thế nào để U.20 Việt Nam thắng New Zealand?

“Trận gặp New Zealand sẽ mang tính quyết định làm nên lịch sử của U.20 VN. Thành hay bại sẽ quyết định ở trận đấu này. Đó là đối thủ mạnh, xếp trên VN ở bảng xếp hạng FIFA. Quan trọng hơn, họ là đội bóng sở hữu nhiều cầu thủ trẻ đang khoác áo đội tuyển quốc gia và đã có nhiều kinh nghiệm ở đấu trường U.20 World Cup.

Chúng tôi đã nghiên cứu băng hình và các thông tin về New Zealand để có cái nhìn rõ hơn về họ. Chắc chắn họ sẽ được xếp cửa trên trước U.20 VN với cùng tham vọng lần đầu tiên vượt qua vòng bảng U.20 World Cup. Để giành kết quả khả quan trước đối thủ này, U.20 VN phải thể hiện được sự tập trung và gắn kết như VCK U.19 châu Á 2016. Đặc biệt, chúng ta phải có phương án hữu hiệu để chống các tình huống bóng bổng cũng như phối hợp xẻ vào 2 nách của họ và chờ cơ hội ở những pha phản công nhanh hay tình huống cố định như tại Bahrain”, ông Jurgen Gede cho biết.

Theo ông Gede, điểm yếu nhất của U.20 VN nhưng lại là điểm mạnh khác biệt từ đối thủ chính là thể hình. Nhiều hậu vệ của VN cũng khá cao, có người trên 1,80 m nhưng lại không “dày cơm” như đối thủ nên thường bất lợi trong tranh chấp và đua sức mạnh. Nhưng các buổi tập vừa qua, Ban huấn luyện U.20 VN đã chú trọng gia cố hàng phòng thủ theo cách chơi tuyến nghiêng và đặc biệt chú trọng bọc lót, hạn chế phạm lỗi không cần thiết, tổ chức phòng ngự dày và phản công chủ động bằng những đường phối hợp nhanh, khéo và thoáng, tránh để đối thủ áp sát và lúng túng để mất bóng.

Tuyến trên phải tăng cường sút xa và khai thác nhanh sự xoay trở của đối thủ để tạo khoảng trống và cơ hội. Ông Gede nhấn mạnh chỉ cần tuân thủ ý đồ của ban huấn luyện thì U.20 VN nhất định sẽ có điểm.

Chiều qua, tuyển U.20 VN đã có buổi tập đầu tiên tại Cheonan trong điều kiện an ninh hết sức nghiêm ngặt. Bầu trời Cheonan những ngày này liên tục vang lên tiếng động cơ trực thăng giám sát từ trên cao. Ngoài các lực lượng cảnh sát, an ninh còn có thêm các công ty vệ sĩ tư nhân chuyên nghiệp để bảo đảm tối đa an ninh và an toàn cho U.20 World Cup. Như buổi tập của U.20 VN có 11 vệ sĩ tư nhân cùng khá nhiều sĩ quan cảnh sát Hàn Quốc chia làm nhiều vòng bảo vệ.

Trong khi đó, phải đến cuối giờ chiều qua U.20 New Zealand mới có mặt tại Trung tâm Cheonan Football Centre A, trễ gần 2 tiếng so với lịch ban đầu. Ấn tượng đầu tiên là thể hình của đội bóng này rất đẹp. Dù chỉ là tập nhẹ, các học trò của HLV Darren Bazeley cho thấy trình độ kỹ thuật rất tốt. Họ di chuyển linh hoạt và thể hiện cách chơi bóng hiện đại: ít chạm và ban bật liên tục, đặc biệt tập trung khai thác các khoảng trống sau lưng 2 hậu vệ biên.



Lối chơi này phần nào giống cách U.20 Argentina đã thể hiện nhưng các cầu thủ của họ không sở hữu kỹ thuật tinh tế bằng. Đặc biệt, HLV Darren Bazeley tách riêng một nửa đội bóng ra tập các bài phối hợp triển khai khi bóng từ thủ môn lên để chống lại các tình huống đối thủ pressing từ xa. Với tâm thế này, U.20 New Zealand có thể sẽ chơi tấn công trước U.20 VN để tạo lợi thế trong cuộc đua vượt qua vòng bảng.

