Làn gió mới của đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam

Danh sách 26 tuyển thủ nữ VN Thủ môn: Đặng Thị Kiều Trinh, Trần Thị Kim Thanh (TP.HCM); Khổng Thị Hằng, Lê Thanh Hảo (Than KSVN). Hậu vệ: Trần Thị Hồng Nhung, Vũ Thị Thúy, Bùi Thị Như, Phạm Thị Tươi, Nguyễn Minh Anh (Hà Nam); Chương Thị Kiều (TP.HCM); Nguyễn Thị Mai (Than KSVN); Nguyễn Hải Hòa, Trần Mai Tuyền (Thái Nguyên); Bùi Thúy An, Nguyễn Thị Xuyến (Hà Nội). Tiền vệ: Nguyễn Thị Bích Thùy (TP.HCM); Nguyễn Thị Tuyết Dung, Nguyễn Thị Liễu (Hà Nam); Hà Thị Nhài, Nguyễn Thị Vạn (Than KSVN); Vũ Thị Nhung (Hà Nội). Tiền đạo: Huỳnh Như, Nguyễn Tuyết Ngân (TP. HCM); Nguyễn Thị Nguyệt (Hà Nam); Nguyễn Thị Muôn, Phạm Hải Yến (Hà Nội).