Lương Xuân Trường bất an về chấn thương đầu gối

Rồi anh lại trấn an mọi người: “Chọn cho mình một con đường đi đúng đắn và an toàn không phải khó, nhưng sẽ chẳng có gì thú vị nếu tôi không được làm việc với một niềm đam mê và yêu thích nó. Nên cho dù cả sự nghiệp của tôi chỉ có 1 năm là lành lặn để thi đấu chuyên nghiệp, tôi vẫn sẽ bước trên con đường này không một chút do dự. Đơn giản là tôi không thích bỏ cuộc giữa chừng. Tôi vẫn đang tích cực điều trị và cố gắng hồi phục thật nhanh. Hẹn gặp lại sân cỏ”.



Trường dính chấn thương dây chằng đầu gối khi cùng đội tuyển VN thi đấu vòng loại Asian Cup 2019, trận gặp Afghanistan vào cuối tháng 3 vừa qua. Ngay sau trận đấu này, Trường quay lại ngay Hàn Quốc nhưng từ đó đến nay vẫn chưa thể chơi bất kỳ một trận đấu nào trong màu áo CLB Gangwon tại K-League Classic 2017.

Chiều 9.5, PV Báo Thanh Niên đã gọi điện cho ông Huỳnh Mau, Giám đốc điều hành CLB HAGL, và được biết thời điểm hiện tại, CLB Gangwon vẫn đang rất nỗ lực điều trị cho Xuân Trường và anh đang được chăm sóc đặc biệt. Ông Mau nói: “Trường đã chữa trị chấn thương dây chằng ngoài đầu gối được gần 4 tuần và tình hình hồi phục khá khả quan, có tiến triển tốt. Chỉ khoảng 10, 15 ngày nữa sẽ tập được. Có thể vì quá lo lắng và sốt ruột mà Trường đã bày tỏ nỗi lòng mình trên trang cá nhân. Chúng tôi vẫn hy vọng Trường sẽ kịp khỏi để thi đấu tốt tại SEA Games 29 vào tháng 8”.

HLV Hữu Thắng cho hay đội U.22 rất tiếc khi không thể có Xuân Trường ở trận giao hữu gặp U.20 Argentina vào ngày 14.5 nhưng trong quá trình chuẩn bị cho SEA Games 29, đội luôn dành chỗ cho Xuân Trường nếu anh bình phục.

Lan Phương