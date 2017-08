Một cựu trọng tài quốc gia khó khăn về kinh tế, cần hỗ trợ để mổ tim

Ông Lương Thế Tài cho biết, cách đây gần nửa tháng, cựu trọng tài Phạm Quang (sinh năm 1971) đã phải cấp cứu tại bệnh viện Trung ương Huế vì bệnh tim tái phát và hiện tại đang chờ lịch mổ tim trong ít ngày tới.



Cựu trọng tài Phạm Quang hiện nay đang công tác tại Trung tâm Dịch vụ - Thi đấu – Thể thao thuộc Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch Gia Lai. Khi còn khoác áo cầu thủ, ông Quang từng thi đấu tại giải bóng đá vô địch quốc gia (trước đây là giải A1 quốc gia) từ 1992 đến 2001.

Sau khi chia tay sự nghiệp cầu thủ, năm 2001, ông Quang chuyển qua làm trọng tài. Đến năm 2008 khi đang làm trọng tài tại Hà Nội, ông Quang phát hiện bị bệnh tim và đã mổ, đặt máy trợ tim trong ngực. Do sức khỏe không đảm bảo nên ông Quang đã nghỉ làm trọng tài. Sau một thời gian, khi thể lực tốt hơn, ông Quang đã đăng ký làm giám sát trọng tài.

Cựu trọng tài Lương Thế Tài cho biết: “Gia cảnh Quang đang gặp rất nhiều khó khăn, đã ly hôn vợ, không nhà cửa. Quang đang ở nhà tập thể Trung tâm Dịch vụ - Thi đấu – Thể thao Gia Lai. Gia đình Quang sống ở tận Bình Định, hiện Quang nằm bệnh viện (hơn mười ngày) không có người thân chăm lo. May mắn có các anh em giám sát và trọng tài Huế lui tới thăm hỏi và động viên. Anh em trọng tài trẻ ở Huế đã được phân công chăm lo cho Quang khi Quang lên bàn mổ”.

Ông Tài cho biết: “Chúng tôi rất mong các giám sát và trọng tài cùng trang lứa với Quang sẻ chia giúp Quang trong hoạn nạn này. Biết rằng cuộc đời ngắn ngủi, không biết ngày mai thế nào, nhưng với một miếng khi đói bằng một gói khi no, một con ngựa đau cả tàu bỏ cỏ. Tôi tin rằng Quang sẽ vui và được an ủi rất nhiều khi được anh em giúp đỡ, chia sẻ, động viên qua điện thoại thăm hỏi, an ủi và một chút kinh phí hỗ trợ cho Quang vì mổ tim chi phí rất lớn".

Cựu trọng tài Lương Thế Tài cũng đã cung cấp trên trang cá nhân các số điện thoại cũng như số tài khoản để bạn bè và các đồng nghiệp hỗ trợ ông Phạm Quang.

Trung Ninh