Người làm báo xứ Nghệ lần thứ 3 vô địch bóng đá miền Trung

Chiều 11.6, sau 2 ngày thi đấu với 15 trận đấu, giả bóng đá báo chí miền Trung lần thứ 4 đã khép lại với nhiều cung bậc cảm xúc. Với 3 trận thắng “giòn giã” ghi được 9 điểm, ghi được 14 bàn thắng vào lưới các đội bạn, đội bóng đá Báo chí Nghệ An (Rclub Nghệ An) thẳng tiến vào trận chung kết gặp đội chủ nhà CLB bóng đá phóng viên thường trú tại Huế (Hue RFC).

Được đánh giá yếu hơn đội bạn, Hue RFC tổ chức chơi phòng ngự phản công, chăm chút từng đường bóng ngay từ đầu trận, trong khi đó đội Rclub Nghệ An với bản lĩnh bao năm “chinh chiến trận mạc” và là nhà đương kim vô địch 2 lần liên tiếp gần đây, đã nhập cuộc hoàn toàn tự tin, “gây áp lực” ngay từ đầu trận. Và cũng chính Rclub Nghệ An là bên tạo nhiều tình huống nguy hiểm hơn với những mủi tấn công sắc lẽm, tuy nhiên bàn thắng đầu tiên trận chung kết lại được Hue RFC thực hiện. Bị dẫn bàn, các đồng nghiệ xứ Nghệ dồn lên tấn công và ghi bàn vào đội bàn quân bình tỷ số 1-1. Đây cũng là tỷ số được giữ cho đến cuối trận sau 50 phút thi đấu hết mình dưới sự cổ vũ nồng nhiệt của cổ động viên đến từ các tỉnh miền Trung. Hai đội buộc phải thực hiện việc phân định thắng thua bằng lượt đấu luân lưu cân não. Với tỷ số 4-3, Rclub Nghệ An chính thức đăng quang ngôi vô địch lần thứ 3.

Đây là kết quả xứng đáng cho một đội bóng của những người cầm bút ở nơi luôn được xem là cái nôi của bóng đá nước nhà, trong đó, bóng đá phong trào đang phát triển khá mạnh. Kết thúc giải đấu, Hue RFC đoạt giải nhì với phần thưởng 10 triệu đồng kèm huy chương và cờ; những người làm báo đến từ Hà Tĩnh đoạt giải 3 với phần thưởng 5 triệu đồng kèm huy chương và cờ sau khi họ “đánh bại” đội Bình Định ở loạt sút luân lưu để giành giải 3; CLB phóng viên Đà Nẵng (JFC Đà Nẵng) đoạt giải phong cách. Ngoài ra, BTC cũng đã trao 2 giải phụ cho cầu thủ và thủ môn xuất sắc nhất giải.

Ngoài những giấy phút thăng hoa trên sân cỏ nhân tạo của sân bóng đá 7 người, hàng trăm nhà báo, phóng viên, cổ động viên và cán bộ, lãnh đạo ở tỉnh Thừa Thiên - Huế đã chung tay với những người làm báo ở miền Trung mở cuộc vận động nhanh để quyên góp quỹ giúp người nghèo, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt. Theo BTC giải, đây là cũng là dịp nhằm khẳng định trách nhiệm của người làm báo với cộng đồng. Kết quả, BTC đã trao cho CLB tình nguyện Blouse Xanh, Đoàn trường Đaị học Y dược Huế 20 triệu đồng để giúp đỡ những bệnh nhi ung thư ở miền Trung có hoàn cảnh khó khăn.

Rclub Nghệ An và Hue RFC dự giải bóng đá báo chí toàn quốc Với thành tích thi đấu tốt, hai đội nhất nhì giải bóng đá báo chí miền Trung lần thứ 4 là Rclub Nghệ An cùng Hue RFC được Báo Gia đình Việt Nam mời tham dự giải bóng đá báo chí toàn quốc sắp tới được tổ chức vào tháng 8 tại TP.HCM. Như vậy, ngoài công tác chuyên môn, 2 đội bóng này hẳn sẽ phải tập dượt kĩ càng để bước ra đấu trường lớn hơn.

Đình Toàn