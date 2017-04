Những niềm hy vọng tại World Cup U.20: Chàng trai xứ Huế làm nên lịch sử

Tỏa sáng từ vai kép phụ



Trước khi tung chân đá nối đẹp mắt để ghi bàn vào lưới thủ môn Yusuf Habib (Bahrain) giúp VN đoạt vé dự VCK FIFA World Cup U.20, cái tên Trần Thành ít ai biết đến. Bởi anh chỉ là trung phong dự bị trong đội quân của HLV Hoàng Anh Tuấn. Các trận đấu vòng bảng, HLV Hoàng Anh Tuấn luôn xếp chân sút Hà Đức Chinh đá chính và cầu thủ đang khoác áo SHB Đà Nẵng này chơi rất tốt. Thế nên mọi người khá bất ngờ khi HLV Hoàng Anh Tuấn điền tên Trần Thành vào đội hình xuất phát trận gặp Bahrain. Và Thành đã không phụ niềm tin của HLV trưởng bằng lối đá xông xáo, luôn có mặt ở mọi điểm nóng để sẵn sàng bắn phá khung thành đối phương.

"Tôi chọn Trần Thành là có lý do của mình, bởi lúc đó Hà Đức Chinh đã khá mệt sau khi cày ải ở vòng bảng, còn Thành lại đang sung sức. Thành phải ngồi dự bị từ đầu giải nên tôi biết cậu ấy rất khát khao thể hiện mình mỗi khi được tung ra sân đá chính. Nhưng cái quan trọng nhất khiến tôi đặt niềm tin vào Thành vì cậu ta là một chân sút giỏi, luôn nỗ lực để hoàn thiện mình trong các buổi tập", HLV Hoàng Anh Tuấn nói về quyết định của mình.

Sau bàn thắng để đời, đã không ít người lo ngại Thành sẽ mắc bệnh sao, nhưng chàng cầu thủ xứ Huế vẫn giữ bản tính chân chất của mình. Trong màu áo CLB, Thành vẫn ngồi ghế dự bị, nhưng anh không hề kêu ca phàn nàn mà luôn nỗ lực hết mình trên sân tập để chờ cơ hội. Khi chúng tôi hỏi cứ đá dự bị hoài có chán không, Thành hồn nhiên trả lời: "Có gì đâu anh, em còn trẻ mà được đá ở giải hạng nhất là vui rồi. Ở đội Huế, các anh như Võ Lý, Võ Văn Minh... đá rất tốt nên em sẽ học hỏi các anh ấy và luôn sẵn sàng để có thể đá tốt khi được HLV tung ra sân".

Trần Thành sinh năm 1997 ở làng Kim Sơn, xã Thủy Bằng, H.Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên-Huế; đá giải hạng nhất trong màu áo CLB bóng đá Huế năm 18 tuổi. Anh từng đoạt HCĐ giải U.17 quốc gia 2012, vô địch U.19 KBZ Bank Cup 2016, hạng ba U.19 Đông Nam Á 2016. Làm rạng danh bóng đá đất cố đô

Do không được đầu tư tốt nên bóng đá Huế cứ ì ạch trong suốt hơn 10 năm qua, thua xa người láng giềng Đà Nẵng. Đội cứ đá mãi ở giải hạng nhất mà không đặt chỉ tiêu lên V-League do không có kinh phí, khiến người Huế cũng giảm dần niềm đam mê bóng đá. Những người yêu bóng đá Huế đa phần hoài niệm về thời của Lê Đức Anh Tuấn, Lê Minh Sỹ Hùng, Lê Đình Tuấn, Trần Quang Sang... các cầu thủ từng một thời làm rạng danh bóng đá cố đô. Hoặc sau này là Lê Văn Trường luôn có mặt ở đội tuyển quốc gia cho đến khi dính tiêu cực ở SEA Games 2005. Chính vì thế, khi Trần Thành xuất hiện góp phần giúp U.20 VN góp mặt ở World Cup, người Huế lại có một tình yêu để theo dõi và để tự hào. Sân Tự Do cũng đỡ vắng vẻ hơn vào mỗi cuối chiều khi Huế đá ở giải hạng nhất.

Người Huế hy vọng "cu Ren" - tên thân mật của Thành, lại tỏa sáng trên đất Hàn Quốc vào tháng 5 tới để bóng đá Huế sẽ lại được nhắc đến nhiều hơn.

Nói về cơ hội ở giải đấu lớn sắp tới, Trần Thành bày tỏ: "Khi được gọi vào đội tuyển U.19 đá ở VCK U.19 châu Á, em đã mừng đến phát khóc. Bây giờ nếu may mắn được ra sân đá ở World Cup U.20 em càng vui mừng hơn. Thời gian này em và các đồng đội luôn nỗ lực hết mình để có thể làm được điều gì đó ở sân chơi thế giới. Điều quan trọng nhất là đội đến với giải đấu này bằng một sự chuẩn bị chu đáo và tất cả đều rất tự tin, nên sẽ luôn nhập cuộc với tinh thần tốt nhất".

Hy vọng ở sân chơi lớn mà bất cứ cầu thủ trẻ nào cũng mong được góp mặt, Trần Thành cùng các đồng đội U.20 VN sẽ có những trận cầu thú vị, đem niềm vui đến với người hâm mộ bóng đá VN.

Vũ Phong