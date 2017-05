Pháp không chủ quan trước U.20 Việt Nam

VN mất oan quả phạt đền Ở trận đấu tối 22.5, phút 37, trong lúc cản phá pha xuống bóng của tiền đạo Thanh Bình, hậu vệ U.20 New Zealand Reese Cox đã để bóng chạm tay trong vòng cấm. Nhìn qua ti vi cũng thấy rất rõ tình huống này. Tuy nhiên trọng tài (TT) người Cameroon Alioum đứng rất gần đó lại ra dấu cho trận đấu tiếp tục mà không cho VN được hưởng phạt đền. Điều đáng lưu ý là ngay tại sân Cheonan, pha bóng chạm tay của cầu thủ U.20 New Zealand được chiếu đi chiếu lại nhiều lần, nhưng VAR (Video Assistant Referee - video hỗ trợ trọng tài) dường như không hoạt động vì không thấy các trọng tài tham khảo hình ảnh qua VAR. Thanh Bình đã phản đối một cách ôn hòa (ảnh) nhưng dĩ nhiên không thể làm thay đổi quyết định của TT. E ngại trận đấu trở nên căng thẳng, HLV Hoàng Anh Tuấn ra hiệu học trò không tranh cãi nữa và tiếp tục thi đấu. Sau trận đấu, HLV Hoàng Anh Tuấn cho biết: “Tôi đứng ở vị trí không thuận lợi nên xin không bình luận gì về tình huống mà các cầu thủ cho là bóng chạm tay. TT đứng gần đó, tôi tin ông ấy có góc nhìn thuận lợi hơn. Và trong trường hợp có tranh cãi, VAR sẽ làm nhiệm vụ của mình”. Tuy nhiên, trong lúc họp đội, khi xem lại băng hình, BHL đội U.20 VN tỏ ra rất lo lắng vì nếu còn xảy ra tình huống như trên, VN sẽ bị bất lợi. Bản thân ông Tuấn sau đó cũng thừa nhận VAR chưa có tác dụng triệt để như mong muốn của các đội bóng và VN đã mất oan quả phạt đền. Ông Tuấn hy vọng ở những trận sau VAR sẽ “vào cuộc” một cách quyết liệt hơn, trợ lý TT video sẽ can thiệp tốt hơn ở những tình huống nhạy cảm. Tiểu Bảo