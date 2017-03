Sai lầm ở hàng thủ, HAGL tặng chiến thắng cho TP.HCM

16 giờ

Đội bóng phố núi hy vọng sẽ có trận thắng thứ tư liên tiếp sau 3 chiến thắng rất ấn tượng trước Cần Thơ, Becamex Bình Dương và Long An. Với phong độ và cảm giác bóng đã tìm lại được của đội trưởng Công Phượng cùng với Văn Thanh, Văn Toàn, Hồng Duy, Đông Triều chơi ngày càng hay, HAGL chắc chắn sẽ áp đặt thế trận trước đội bóng của Lê Công Vinh để giành ưu thế. Công Phượng nói rằng, anh và đồng đội ngày càng hiểu nhau hơn và không e ngại khi đá sân khách bởi đã “sống” được ở đấu trường V-League khắc nghiệt: “Chúng tôi tập trung để hướng đến chiến thắng thứ 4 liên tiếp. TP.HCM chơi khá tốt, nhưng chúng tôi sẽ nỗ lực để đạt mục tiêu của mình”. Tuy nhiên, HLV Nguyễn Quốc Tuấn cho biết HAGL từng bị một đội TP.HCM khác là Sài Gòn FC chia điểm 1-1 nên đội sẽ không chủ quan mà tập trung từ đầu để giải quyết trận đấu. Cũng trong chiều nay, Thanh Hóa sẽ không khó giành 3 điểm trước Cần Thơ, còn Sanna Khánh Hòa BVN nhiều khả năng cũng vượt qua Long An. Nếu kết quả này xảy ra, Long An và Cần Thơ sẽ tranh nhau suất tránh xuống hạng.