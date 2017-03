Sanna Khánh Hòa - Long An: HLV Minh Phương có chặn được 'sóng biển'?

Bị dư luận lên án dữ dội cùng với những án phạt nặng của Ban kỷ luật sau hành động xấu xí trên sân Thống Nhất, nhưng dường như, vết nhơ ấy không làm ảnh hưởng đáng kể đến tinh thần của Long An. Bằng chứng là họ nhập cuộc với một thế trận cực kỳ có lửa trước đối thủ đang lấy lại phong độ là HAGL. Chính tân HLV trưởng Nguyễn Minh Phương cũng hết lòng ca ngợi “tinh thần thép” của các học trò khi biết đứng dậy để chiến đấu chứ không hề quỵ ngã như lo ngại trước đó.



Thừa hưởng “gia tài” của giám đốc kỹ thuật Huỳnh Ngọc San và HLV Ngô Quang Sang, HLV Nguyễn Minh Phương vẫn sử dụng lối chơi phòng ngự phản công bằng những pha phóng bóng ra 2 biên cho các tiền vệ hoặc tiền đạo đua tốc độ. Nhưng trong tay của ông Phương lại không có những quân bài đủ sức để làm khuynh đảo V-League như thời của anh khi còn là cầu thủ dưới trướng của phù thủy Calisto. Apollon và Oseni đều tỏ ra khá chậm chạp trong khi các tiền vệ như Huỳnh Tấn Tài, Phan Tấn Tài, Tài Lộc… dường như vẫn chưa chịu lớn dù đã được chinh chiến ở vài V-League qua.

Không ai trách HLV Nguyễn Minh Phương về thất bại ấy, bởi anh chỉ “nhảy vào lửa” đúng một ngày trước khi trận gặp HAGL diễn ra, nên không có thời gian để xây dựng lối chơi cũng như bố trí nhân sự theo ý đồ của mình. Nhưng gần 1 tuần vừa qua là quãng thời gian không phải quá dài nhưng đủ để cựu tuyển thủ Quốc gia này có cái nhìn tổng quan hơn về năng lực của Long An để chuẩn bị cho chuyến làm khách trên sân Sanna Khánh Hòa. Vì thế mà khán giả đội bóng miền Tây đang kỳ vọng, cùng với việc bổ nhiệm cựu tuyển thủ Tài Em vào vị trí phó tướng, bộ đôi Nguyễn Minh Phương và Phan Văn Tài Em sẽ sát cánh cùng nhau, hỗ trợ cho nhau hữu hiệu để cùng mang đến luồng sinh khí mới cho Long An như khi cả 2 cùng song hành với nhau trên sân cỏ.

Hy vọng là thế, nhưng với những gì đang có thì niềm tin HLV Nguyễn Minh Phương sẽ tìm được chiến thắng đầu tiên trong chuyến viễn chinh tại Nha Trang vào chiều 4.3 trước Sanna Khánh Hòa, để Long An cắt mạch 6 trận liên tiếp không thắng là không nhiều. Nói thế là bởi, đội bóng phố Biển là đối thủ rất khó chơi. Mất Uche về FLC Thanh Hóa, HLV Võ Đình Tân tỏ ra khá mát tay khi biến “hàng dạt” của Quảng Nam là Diao thành chân sút thuộc loại số 1 của V-League 2017. Năm bàn thắng của ngoại binh này sau 7 trận là con số đáng gờm và cũng là niềm mơ ước của các chân sút ngoại Long An như Apollon hay Oseni. Con số thống kê ấy cũng là thông điệp mạnh mẽ đối với các hậu vệ vốn thường chơi rất tập trung của đội khách.

Nhìn tổng thể, Sanna Khánh Hòa không chỉ có lợi thế về sân nhà mà còn được đánh giá cao hơn về chuyên môn so với Long An. Phong độ của các học trò ông Võ Đình Tân cũng đang có dấu hiệu hồi phục khi giành được 4 điểm trước 2 đối thủ khó chơi là Quảng Nam và Hải Phòng trong 2 trận vừa qua. Nếu các chân sút Long An không tạo được đột biến trong lúc hàng thủ vẫn mất tập trung, nhất là ở hiệp 2, như chặng đường vừa qua thì HLV Nguyễn Minh Phương khó hy vọng có được niềm vui chiến thắng.

Hoàng Tín